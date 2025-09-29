В Ираке к пожизненному приговорили мужчину, который вербовал местных в российскую армию, - АР

Фото: в Ираке к пожизненному приговорили мужчину, который вербовал местных в российскую армию (Getty Images)

В Ираке мужчину приговорили к пожизненному заключению за торговлю людьми, после того, как он завербовал иракцев в российскую армию для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.