В Ираке к пожизненному приговорили мужчину, который вербовал местных в российскую армию, - АР

Ирак, Понедельник 29 сентября 2025 22:01
В Ираке к пожизненному приговорили мужчину, который вербовал местных в российскую армию, - АР Фото: в Ираке к пожизненному приговорили мужчину, который вербовал местных в российскую армию (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Ираке мужчину приговорили к пожизненному заключению за торговлю людьми, после того, как он завербовал иракцев в российскую армию для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Уголовный суд Наджафа заявил, что осужденный мужчина "формировал группы и отправлял их воевать в иностранные государства в обмен на финансовую компенсацию". Приговор вынесли на основании закона Ирака о борьбе с торговлей людьми.

Иракский судебный чиновник и высокопоставленный чиновник службы безопасности на условиях анонимности заявили, что мужчину, которого они идентифицировали как Рисана Фалаха Камеля, осудили за то, что он вербовал боевиков и отправлял их воевать на стороне России.

Вербовка РФ иностранцев на войну

Напомним, ранее СМИ сообщали, что граждане Кубы массово приезжают в Россию, чтобы присоединиться к ее войне против Украины, несмотря на попытки правительства в Гаване остановить этот процесс.

Также Кремль вербовал на войну граждан Индии, чтобы не объявлять дополнительную мобилизацию в России.

В британской разведке сообщали, что Россия активизировала вербовку заключенных в Африке.

В общем, Москва уже завербовала десятки тысяч наемников из Африки и Азии.

Война в Украине
