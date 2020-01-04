В Ираке назвали число пострадавших при обстреле "зеленой зоны" Багдада

Фото: посольство США в Ираке (alarabiya.net)

В результате обстрела никто не погиб

В Ираке заявили о пострадавших в результате взрыва ракеты в "зеленой зоне" Багдада вблизи здания посольства Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным иракской полиции, в результате обстрела "зеленой зоны" в иракской столице пострадали как минимум 5 человек. О погибших не сообщается.

#BREAKING: 5 civilians wounded after rocket at attack near Baghdad Green Zone



One of the rockets fired at the Green Zone in Baghdad fell short and hit a house #Iraq #Багдад



pic.twitter.com/CxirJUfpiL — Latinos4Trump (@PoliticsVandal) January 4, 2020

Напомним, ранее стало известно, что в "зеленой зоне" столицы Ирака произошел взрыв. Американские СМИ писали, что вблизи посольства США в Багдаде упала ракета. Тогда же появилась информация о ракетном обстреле иракской военной базы "Баллад", где базируются силы США. Пока неизвестно, кто причастен к обстрелам и откуда были выпущены ракеты.

Как писало РБК-Украина, в ночь на 4 января в Багдаде совершили авиаудар по автоколонне, в результате чего погибли по меньшей мере 6 человек. Тогда отмечалось, что удар был нанесен силами США с целью ликвидации иракского командующего военизированного группировки "Хашд аш-Шааби". Однако позже в США опровергли свою причастность к нанесению удара по автоколонне на север от столицы Ирака.