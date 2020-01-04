ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ираке произошел взрыв возле посольства США

Новости » Происшествия     04.01.2020 - 19:46
В Ираке произошел взрыв возле посольства США
Фото: посольство США в Ираке (wikimapia.com)

Взрыв произошел в результате ракетного удара

В "зеленой зоне" Багдада произошел взрыв у здания посольства Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным американского издания, возле здания посольства США в дипломатическом районе столицы Ирака упала ракета. Сейчас все подъезды к американскому дипломатическому представительству закрыты.

Пока неизвестно, откуда и кем была запущена данная ракета. Информации о жертвах или пострадавших в результате ракетного удара тоже нет.

Издание Al Arabiya также сообщает, что еще 2 ракеты класса "Катюша" упали на территории иракской базы "Балад", которая находится в 80 километрах от Багдада. На данной базе, кроме иракских военных, находятся военнослужащие США.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 4 января в Багдаде совершили авиаудар по автоколонне, в результате чего погибли по меньшей мере 6 человек. Тогда отмечалось, что удар был нанесен силами США с целью ликвидации иракского командующего военизированного группировки "Хашд аш-Шааби".

Однако позже в США опровергли свою причастность к нанесению удара по автоколонне на север от столицы Ирака. Официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", проводимой коалицией во главе с США в Ираке и Сирии, полковник Майлс Кэггинс заявил, что коалиция не проводила авиаудары в указанном районе.

Кроме того, глава Пентагона Марк Эспер сообщал, что поддерживаемые Ираном военизированные формирования готовят атаки против американских сил в Ираке. Эспер обещал осуществить превентивные меры для защиты военнослужащих и граждан США на территории Ирака.

Помпео предостерег Иран от ответа на убийство Сулеймани НАТО приостанавливает работу миссии в Ираке после убийства Сулеймани
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИракракетаБагдадВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь