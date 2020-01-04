США совершили новый авиаудар в Ираке, есть погибшие

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Целью атаки был командующий иракской военизированной группировки "Хашд аш-Шааби"

Американские военные нанесли новые авиаудары по автоколонне на север от Багдада, в результате чего погибли как минимум шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Зазначється, что целью нового авиаудара был командующий иракской военизированной группировки "Хашд аш-Шаабі".

"В результате нового воздушного налета США, целью которого был командующий иракской военизированной группировки "Хашд аш-Шаабі", рано утром в субботу погибли по меньшей мере шесть человек", - говорится в сообщении.

Атаку совершили на дороге к северу от Багдада. Кроме того, ранения получили трое людей.

В проиранской группировке "Хашд аш-Шааби", также известном как Народные мобилизационные силы, опровергли информацию о том, что их командир находился в атакованной колонне.

Нагалаємо, ночью 3 января три ракетные удары были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп заявил, что убит иранский генерал Касем Сулеймани был "террористом номер один в мире".