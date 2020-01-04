В США опровергли нанесение нового удара по Ираку

Иллюстративное фото (twitter.com/thestevennabil)

Коалиция не наносила авиаударов по Эт-Таджи

Соединенные Штаты Америки опровергли нанесение нового авиаудара по району Эт-Таджи к северу от Багдада (Ирак). Об этом заявил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", проводимую коалицией во главе с США в Ираке и Сирии, полковник Майлс Кэггинс в Twitter.

По его словам, коалиция не проводила авиаударов в указанном районе в ближайшие дни.

"Коалиция не проводила авиаударов около района Эт-Таджи (к северу от Багдада) в последние дни", - написал Кэггинс.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на субботу американские военные нанесли новые авиаудары по автоколонне на север от Багдада, в результате чего погибли как минимум шесть человек. Целью атаки был командующий иракской военизированной группировки "Хашд аш-Шааби".

Отметим, обострение между Ираком и США возникли после ракетных ударов, нанесенных американскими военными 3 января по иракской военной базе вблизи аэропорта Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.