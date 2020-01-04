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В Іраку назвали число постраждалих при обстрілі "зеленої зони" Багдаду

Новини » Надзвичайні події     04.01.2020 - 20:42
В Іраку назвали число постраждалих при обстрілі "зеленої зони" Багдаду
Фото: посольство США в Іраку (alarabiya.net)

В результаті обстрілу ніхто не загинув

У Іраку заявили про постраждалих в результаті вибуху ракети у "зеленій зоні" Багдаду поблизу будівлі посольства Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даним іракської поліції, в результаті обстрілу "зеленої зони" в іракській столиці постраждали щонайменше 5 осіб. Про загиблих не повідомляється.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у "зеленій зоні" столиці Іраку стався вибух. Американські ЗМІ писали, що поблизу посольства США в Багдаді впала ракета. Тоді ж з'явилася інформація про ракетний обстріл іракської військової бази "Балад", де базуються сили США. Поки невідомо, хто причетний до обстрілу та звідки були випущені ракети.

Як писало РБК-Україна, в ніч на 4 січня у Багдаді здійснили авіаудар по автоколоні, внаслідок чого загинули щонайменше 6 людей. Тоді зазначалося, що удар був нанесений силами США з метою ліквідації командувача іракського воєнізованого угруповання "Хашд аш-Шааби". Однак пізніше у США спростували свою причетність до нанесення удару по автоколоні на північ від столиці Іраку.

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