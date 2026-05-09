UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Ірак відкрив величезне родовище нафти на тлі енергетичної кризи

05:24 09.05.2026 Сб
2 хв
Запаси оцінюються у мільярди барелів, а розробкою вже опікується Китай
aimg Пилип Бойко
Фото: видобуток нафти (Getty Images)

Ірак оголосив про відкриття гігантського родовища нафти й ці поклади виявили у південній провінції Ен-Наджаф. Площа родовища на кордоні з Арабськими Еміратами становить понад 8700 квадратних кілометрів.

Тільки одна розвідувальна ділянка містить понад 8,8 мільярда барелів сировини. Це одне з найважливіших відкриттів останніх років. Під час буріння на свердловині Шамс-11 фахівці знайшли легку нафту. Її початкова потужність склала 3248 барелів на добу.

Китайська ставка на іракську пустелю

Основним партнером Іраку у проєкті з видобутку стала китайська компанія ZhenHua Oil. Її дочірня структура Qurnain Petroleum Limited уже веде сейсмічні дослідження. Сторони обговорили прискорення видобутку, а інвестори подали план швидкого розвитку.

Міністр нафти Іраку Хаян Абдул Гані також зустрівся з представниками КНР. Тепер Багдад прагне отримати першу прибуткову нафту в найкоротші терміни.

Ормузька криза та падіння доходів

Швидка реалізація плану з видобутку дуже важлива для Іраку, адже війна на Близькому Сході паралізувала експорт країни. Раніше Ірак видобував 4,5 мільйона барелів щодня. Країна посідала третє місце за обсягами виробництва в ОПЕК, але тепер ситуація змінилася через блокування Ормузької протоки.

Цифри свідчать про глибоку кризу:

• у березні експорт впав до 18,6 мільйона барелів;
• дохід склав лише 1,96 мільярда доларів;
• падіння доходів сягнуло критичних 71% порівняно з лютим;
• у лютому заробіток становив 6,81 мільярда доларів.

Нова логістична стратегія Багдада

Ірак прискорює будівництво стратегічного нафтопроводу до кордону з Сирією.
Експортна потужність нової труби складе 2,5 мільйона барелів на день. Це допоможе зменшити залежність від морських шляхів.

В цілому, Ірак володіє п’ятими за величиною підтвердженими запасами у світі. Це 145 мільярдів барелів нафти. Країна контролює близько 9% світових ресурсів.

Яка зараз ситуація на нафтовому ринку

Після взаємного обстрілу флотів США та Ірану світові ціни на нафту продовжили зростання. Ринок не ризикує крихким перемир'ям, яке може закінчитись в будь-який момент.

Тим часом, за даними Reuters, ОАЕ таємно транспортують нафту через Ормузьку протоку. Корабля вимикають системи відстеження і сильно ризикують потрапити під атаку іранців.

РБК-Україна також писало, що Іран заявив про безпечний прохід через Ормузьку протоку. Тегеран повідомив, що це сталось завдяки "новим процедурам", але більш детально про них не розповів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАФТА