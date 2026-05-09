Ирак открыл огромное месторождение нефти на фоне энергетического кризиса

Ирак объявил об открытии гигантского месторождения нефти и эти залежи обнаружили в южной провинции Эн-Наджаф. Площадь месторождения на границе с Арабскими Эмиратами составляет более 8700 квадратных километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Только один разведочный участок содержит более 8,8 миллиарда баррелей сырья. Это одно из важнейших открытий последних лет. Во время бурения на скважине Шамс-11 специалисты нашли легкую нефть. Ее начальная мощность составила 3248 баррелей в сутки.
Основным партнером Ирака в проекте по добыче стала китайская компания ZhenHua Oil. Ее дочерняя структура Qurnain Petroleum Limited уже ведет сейсмические исследования. Стороны обсудили ускорение добычи, а инвесторы представили план быстрого развития.
Министр нефти Ирака Хаян Абдул Гани также встретился с представителями КНР. Теперь Багдад стремится получить первую прибыльную нефть в кратчайшие сроки.
Быстрая реализация плана по добыче очень важна для Ирака, ведь война на Ближнем Востоке парализовала экспорт страны. Ранее Ирак добывал 4,5 миллиона баррелей ежедневно. Страна занимала третье место по объемам производства в ОПЕК, но теперь ситуация изменилась из-за блокировки Ормузского пролива.
Цифры свидетельствуют о глубоком кризисе:
Ирак ускоряет строительство стратегического нефтепровода к границе с Сирией.
Экспортная мощность новой трубы составит 2,5 миллиона баррелей в день. Это поможет уменьшить зависимость от морских путей.
В целом, Ирак обладает пятыми по величине подтвержденными запасами в мире. Это 145 миллиардов баррелей нефти. Страна контролирует около 9% мировых ресурсов.
После взаимного обстрела флотов США и Ирана мировые цены на нефть продолжили рост. Рынок не рискует хрупким перемирием, которое может закончиться в любой момент.
Между тем, по данным Reuters, ОАЭ тайно транспортируют нефть через Ормузский пролив. Корабля выключают системы отслеживания и сильно рискуют попасть под атаку иранцев.
РБК-Украина также писало, что Иран заявил о безопасном проходе через Ормузский пролив. Тегеран сообщил, что это произошло благодаря "новым процедурам", но более подробно о них не рассказал.