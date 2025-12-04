ua en ru
Чт, 04 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Угорська компанія зацікавилась активами російського "Лукойла", - Reuters

Угорщина, Четвер 04 грудня 2025 17:19
UA EN RU
Угорська компанія зацікавилась активами російського "Лукойла", - Reuters Фото: заводи і АЗС "Лукойла" в Європі зацікавили угорську компанію MOL (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Угорська компанія MOL повідомила чиновникам США про зацікавленість у придбанні міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл", який перебуває під санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела видання розповіли, що MOL хоче придбати нафтопереробні заводи та АЗС "Лукойла" в Європі, а також частки в виробничих активах в Казахстані та Азербайджані.

Reuters повідомило, що Міністерство фінансів США відмовилося від коментарів щодо цього питання.

Угорський прем'єр Віктор Орбан обговорив плани MOL з президентом США Дональдом Трампом у листопаді, повідомило одне з джерел.

Зазначається, що Угорщина отримала річне звільнення від санкцій США, щоб продовжувати використовувати російську нафту і газ.

Будапешт сильно залежить від російських енергоносіїв, і Орбан, який перебуває при владі вже 15 років, тривалий час намагається підтримувати добрі відносини як з РФ, так і з США.

Угорська компанія MOL прагне придбати сербську нафтопереробну компанію NIS, яка належить Росії й також перебуває під санкціями США.

Санкції США проти "Лукойлу"

Нагадаємо, США вдарили санкціями по двох російських нафтових компаніях "Лукойл" і "Роснефть". На цьому тлі кілька країн ЄС, у яких є НПЗ "Лукойла", почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.

Зокрема, парламент Болгарії дозволив уряду призначити нового керівника НПЗ. Завод можуть націоналізувати, а потім продати новим власникам.

Також повідомлялось, що молдавські чиновники обговорюють з "Лукойлом" можливість купівлі об'єктів компанії в аеропорту Кишинева. "Лукойлу" запропонували продати інфраструктуру в аеропорту, зокрема склад авіаційного палива.

Зазначимо, 30 листопада Україна ввела санкції проти "Роснефти" та "Лукойла", а також росіян, які організовують системне знищення українців дронами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Угорщина Віктор Орбан ЛУКОЙЛ-Украина
Новини
ЄС розглядає радикальне рішення щодо російських активів: FT дізналось деталі
ЄС розглядає радикальне рішення щодо російських активів: FT дізналось деталі
Аналітика
"Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців
Катерина Гончарова, Тетяна Пархомчук "Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців