Угорська компанія зацікавилась активами російського "Лукойла", - Reuters

Угорська компанія MOL повідомила чиновникам США про зацікавленість у придбанні міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл", який перебуває під санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джерела видання розповіли, що MOL хоче придбати нафтопереробні заводи та АЗС "Лукойла" в Європі, а також частки в виробничих активах в Казахстані та Азербайджані.

Reuters повідомило, що Міністерство фінансів США відмовилося від коментарів щодо цього питання.

Угорський прем'єр Віктор Орбан обговорив плани MOL з президентом США Дональдом Трампом у листопаді, повідомило одне з джерел.

Зазначається, що Угорщина отримала річне звільнення від санкцій США, щоб продовжувати використовувати російську нафту і газ.

Будапешт сильно залежить від російських енергоносіїв, і Орбан, який перебуває при владі вже 15 років, тривалий час намагається підтримувати добрі відносини як з РФ, так і з США.

Угорська компанія MOL прагне придбати сербську нафтопереробну компанію NIS, яка належить Росії й також перебуває під санкціями США.