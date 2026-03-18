Ирак и Курдистан договорились возобновить экспорт нефти через Турцию

Ирак договорился с Курдистаном о возобновлении экспорта нефти по трубопроводу, который проходит в том числе через Турцию. Первые поставки будут уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам министра нефти Ирака Хайяна Абдул-Гани, поставки нефти возобновятся в среду в 10:00 по местному времени. Тем временем правительство Курдистана тоже подтвердило возобновление поставок.

Издание поясняет, что трубопровод, который доставляет экспортную продукцию с месторождений Курдистана и Киркуха в турецкий средиземноморский порт Джейхан - находится вдали от охваченного конфликтом Персидского залива. Поставки через него были остановлены в начале марта в рамках ряда превентивных действий.

Ранее Абдул-Гани заявил, что Ирак способен отгружать из Киркуха не менее 150-200 тысяч баррелей нефти в день, а также 210 тысяч баррелей в день из Курдистана по северному трубопроводу.

В настоящее время добыча нефти в Ираке составляет от 1,3 до 1,4 млн баррелей в день, что меньше, чем 4,3 млн баррелей до закрытия Ормузкого пролива.

Что предшествовало

Напомним, что в марте этого года мировой нефтяной рынок был потрясен войной США и Израиля против Ирана