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Ирак договорился с Ираном об обмене газа на продукты питания

Новости » Политика    14.11.2018 - 13:49
Ирак договорился с Ираном об обмене газа на продукты питания
Фото: флаг Ирака (flagi.in.ua)

Ирак еще ждет одобрение этой идеи со стороны США

Иракское правительство надеется продолжить импорт энергоносителей из Ирана, обменивая их на продукты питания. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Как отмечает издание, Ирак еще ждет одобрение этой идеи со стороны США.

"Ирак договорился с Ираном об обмене иракских продуктов питания на газ из Ирана", - говорится в сообщении.

Багдад сейчас ждет согласия США, чтобы продолжить импорт иранского газа, который используется на иракских электростанциях, отметили в комитете по вопросам энергетики Ирака.

Напомним, специальный представитель американского Госдепа по Ирану Брайан Хукс ранее заявлял, что Ирак сможет закупать энергоносители у Ирана для целей энергоснабжения, несмотря на санкции США против Ирана.

Таким образом, Ирак стал уже девятой страной, которая получила разрешение Вашингтона продолжать закупки энергоносителей у Ирана. В частности, Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция, Китай, Индия и Южная Корея временно выводятся из-под санкций.

Как известно, 5 ноября Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках соглашения 2015 года.

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