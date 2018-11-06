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Ирак временно выводится из-под антииранских нефтяных санкций

Новости » Политика    06.11.2018 - 12:31
Фото: флаги Ирака и США (iraqiembassy.us)
Фото: флаги Ирака и США (iraqiembassy.us)

Ирак сможет закупать энергоносители у Ирана для целей энергоснабжения

Ирак сможет закупать энергоносители у Ирана для целей энергоснабжения, несмотря на вступившие в силу санкции США против Ирана. Об этом заявил специальный представитель американского Госдепа по Ирану Брайан Хук, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, "Ираку дали исключение" из энергетических санкций США в отношении Ирана.

Таким образом, Ирак стал уже девятой страной, которая получила разрешение Вашингтона продолжать закупки энергоносителей у Ирана. В частности, Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция, Китай, Индия и Южная Корея временно также выводятся из-под санкций.

Напомним, 5 ноября Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.

Санкции затронут экспорт нефти, судоходство, банковую и все остальные отрасли, что касаются экономики. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сообщил, что Вашингтон при помощи энергетических санкций намерен сократить к нулю нефтяные доходы Ирана. Он подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы минимизировать дестабилизацию на глобальном рынке.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИракИранСанкции
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