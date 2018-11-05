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Помпео назвал страны, которые временно выводятся из-под антииранских санкций

Новости » Политика    05.11.2018 - 15:59
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция, Китай, Индия и Южная Корея временно выводятся из-под санкций

Индия, Турция м Китай временно выводятся из-под антииранских санкций. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

В частности, Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция, Китай, Индия и Южная Корея временно выводятся из-под антииранских санкций.

Напомним, 5 ноября Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года. 

Ранее сообщалось, что Южная Корея стала первой страной-исключением из санкций США, целью которых является сокращение экспорта иранской нефти.

Санкции затронут экспорт нефти, судоходство, банковую и все остальные отрасли, что касаются экономики. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сообщил, что Вашингтон при помощи энергетических санкций намерен сократить к нулю нефтяные доходы Ирана. Он подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы минимизировать дестабилизацию на глобальном рынке.

Майк Помпео заявил, что несмотря на массовые протесты в Иране в ответ на восстановление санкций, власти США уверены, что ситуация не позволит Ирану восстановить повторный запуск разработки ядерного оружия.

 

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИранМайк ПомпеоСанкции
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