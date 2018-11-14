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Ірак домовився з Іраном про обмін газу на продукти харчування

Новини » Політика    14.11.2018 - 13:49
Ірак домовився з Іраном про обмін газу на продукти харчування
Фото: прапор Іраку (flagi.in.ua)

Ірак ще чекає схвалення цієї ідеї з боку США

Іракський уряд сподівається продовжити імпорт енергоносіїв з Ірану, обмінюючи їх на продукти харчування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Як зазначає видання, Ірак ще чекає схвалення цієї ідеї з боку США.

"Ірак домовився з Іраном про обмін іракських продуктів харчування на газ з Ірану", - йдеться у повідомленні.

Багдад зараз чекає згоди США, щоб продовжити імпорт іранського газу, який використовується на іракських електростанціях, зазначили в комітеті з питань енергетики Іраку.

Нагадаємо, спеціальний представник американського Держдепу по Ірану Брайан Хукс раніше заявляв, що Ірак зможе закуповувати енергоносії у Ірану для цілей енергопостачання, незважаючи на санкції США проти Ірану.

Таким чином, Ірак став вже дев'ятою країною, яка отримала дозвіл Вашингтона продовжувати закупівлі енергоносіїв у Ірану. Зокрема, Греція, Італія, Тайвань, Японія, Туреччина, Китай, Індія і Південна Корея тимчасово виводяться з-під санкцій.

Як відомо, 5 листопада Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.

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