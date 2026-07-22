Іпотеку для ВПО спростили, але з одним нюансом: деталі оновленої "єОселі"

Головне

ставка для ВПО залишилась на рівні 7%;

переглянули нормативну площу житла;

спростили перевірку доходів;

На якій ставці залишились ВПО

Внутрішньо переміщені особи без власного житла чи з житлом, меншим за нормативну площу, і надалі можуть скористатись базовою ставкою 7% - саму ставку для цієї категорії не змінили.

Що саме змінилось

Постанова переглядає нормативну площу житла, яку можна придбати за програмою, спрощує перевірку доходів позичальників та дозволяє залучати поручителів, які не є членами сім'ї - раніше це було обмеженням для частини заявників.

Кого ще торкнулись зміни

Пільгову ставку 3% річних уперше отримали ветерани війни, учасники бойових дій та родини загиблих захисників - раніше вони могли розраховувати лише на загальну ставку 7%, як і ВПО. Окрім ставки, вони також можуть отримати компенсацію першого внеску до 420 тисяч гривень на житло вартістю не більше 2 мільйонів гривень.

Коли діють нові правила

Нові умови не поширюються на кредити, оформлені до 17 липня 2026 року, за винятком окремих випадків, передбачених перехідними положеннями програми.