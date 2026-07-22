Ипотеку для ВПО упростили, но с одним нюансом: детали обновленной "еОсели"

С 17 июля в Украине вступили в силу обновленные условия государственной программы "єОселя" - изменились требования к жилью и проверке доходов и для внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров №794.
Внутренне перемещенные лица без собственного жилья или с жильем меньше нормативной площади и в дальнейшем могут воспользоваться базовой ставкой 7% - саму ставку для этой категории не изменили.
Постановление пересматривает нормативную площадь жилья, которую можно приобрести по программе, упрощает проверку доходов заемщиков и позволяет привлекать поручителей, не являющихся членами семьи – раньше это было ограничением для части заявителей.
Льготную ставку 3% годовых впервые получили ветераны войны, участники боевых действий и семьи погибших защитников - раньше они могли рассчитывать только на общую ставку 7%, как и ВПО. Кроме ставки они также могут получить компенсацию первого взноса до 420 тысяч гривен на жилье стоимостью не более 2 миллионов гривен.
Новые условия не распространяются на кредиты, оформленные до 17 июля 2026 г., за исключением отдельных случаев, предусмотренных переходными положениями программы.
Напомним, 21 июля Зеленский подписал закон о правах переселенцев №12301, предусматривающий ряд нововведений относительно жилья, пенсий и других вопросов поддержки ВПО.
Также в июле Кабмин обновил порядок функционирования мест временного проживания ВПО - изменились условия поселения, мониторинга жилья и основания для выселения.
Кроме того, семьи, получившие статус ВПО еще в 2014 году, но не перемещавшиеся повторно после полномасштабного вторжения, могут столкнуться с отказом в назначении помощи на детей.