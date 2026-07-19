Частина ВПО втратить право на тимчасове житло: які причини

Уряд оновив порядок функціонування місць тимчасового проживання ВПО. Нові правила стосуються умов поселення, моніторингу житла та підстав для виселення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну №728 .

Головне

перед поселенням житло проходитиме обов'язкову перевірку;

договір укладатимуть на 6 місяців з можливістю продовження;

виселити можуть за порушення умов чи наявність власного житла;

Як тепер перевірятимуть житло

Перед включенням обʼєкта до переліку місць тимчасового проживання адміністрації повинні перевіряти, чи відповідає він мінімальним стандартам.

До моніторингу умов проживання тепер можуть залучати представників органів влади, міжнародних організацій, громадських обʼєднань та самих ВПО - за їхньою згодою. Результати перевірок передаватимуть керівникам місць проживання, балансоутримувачам та Мінсоцполітики, щоб на їх основі усувати порушення.

Що зміниться в оформленні договорів

Право користування житлом виникатиме на підставі договору, який мають укласти не пізніше дня вселення, а якщо у людини відсутні документи - максимум протягом 90 днів.

У період воєнного стану для поселення дозволено використовувати цифрові документи - е-паспорт, закордонний е-паспорт або єДокумент у застосунку "Дія".

Договір укладатимуть на шість місяців з можливістю продовження.

За що можуть виселити з тимчасового житла

Підставою для припинення проживання може стати:

систематичне порушення умов договору;

подання недостовірної інформації;

наявність власного житла;

відсутність у місці проживання понад 60 днів без поважних причин;

виключення обʼєкта з переліку місць тимчасового проживання.

Окрема норма стосується працездатних непрацюючих ВПО: якщо особа протягом трьох місяців після укладення договору не працевлаштується, не зареєструється як безробітна або не вживе інших заходів для зайнятості, це може стати підставою для розірвання договору.

Після припинення права користування житлом людина має залишити приміщення протягом 15 днів, якщо інше не передбачено договором.

Хто має першочергове право на проживання

Пріоритет при поселенні та продовженні проживання матимуть:

багатодітні сім'ї;

сім'ї з дітьми;

ветерани та учасники бойових дій;

родини загиблих Захисників і Захисниць;

особи з інвалідністю;

вагітні жінки;

люди похилого віку;

ВПО, чиє житло було знищене або пошкоджене.

Адміністрації мають повідомляти мешканців про переселення не пізніше ніж за чотири тижні до зміни місця проживання, за винятком надзвичайних ситуацій чи непридатності обʼєкта.