Житло, пенсії і не тільки: Зеленський підписав закон про права переселенців
21 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон № 12301 про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Є багато нововведень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону на сайті Верховної Ради.
Новий закон про права переселенців підписано
Закон запроваджує:
- нові механізми державної підтримки,
- гарантії житлових прав,
- електронний кабінет ВПО,
- комплексний підхід до адаптації й інтеграції переселенців.
Нагадаємо, 1 липня Рада підтримала законопроєкт № 12301 у другому читанні та в цілому. За це проголосувало 307 нардепів.
Що змінилося
Новий закон уперше закріплює на законодавчому рівні поняття:
- "адаптація",
- "інтеграція",
- "реінтеграція" ВПО.
Також закон № 12301 визначає обов'язкові заходи підтримки на кожному з цих етапів.
До того ж державну допомогу надаватимуть на основі оцінювання потреб ВПО та залежно від рівня їхньої інтеграції у громаду.
Закон про права ВПО: деталі
Документ містить наступні положення:
- Гарантії пенсійного забезпечення: для переселенців не можуть застосовуватися додаткові або відмінні вимоги щодо призначення, виплати чи перерахунку пенсій, які обмежують їхні права порівняно із загальним порядком.
- Створення електронного кабінету ВПО: через нього можна пройти оцінювання потреб та отримати необхідні державні послуги.
- Закріплення обов'язку держави забезпечувати житлові права переселенців: через тимчасове житло, довгострокову оренду, пільгове кредитування та механізми рефінансування.
- Діти-ВПО: гарантія права на здобуття освіти за місцем фактичного проживання або в переміщених закладах освіти.
Закон визначає:
- повноваження органів влади у сфері підтримки переселенців,
- відповідальне за державну політику міністерство,
- посилює громадянські права: участь у прийнятті рішень на місцевому рівні через Ради ВПО.
Закон про захист прав переселенців набере чинності через три місяці з дня його опублікування - з жовтня 2026 року.
Нагадаємо, що у липні Кабмін оновив порядок функціонування місць тимчасового проживання ВПО. Є зміни щодо умов поселення, моніторингу житла та підстав для виселення.
Сім'ї, які отримали статус ВПО ще у 2014 році, але не переміщувались повторно після повномасштабного вторгнення, можуть отримати відмову у призначенні допомоги на дітей.