Тисячі сімей ВПО не отримають виплати через одну умову: про що йдеться

Родини, які отримали статус ВПО ще у 2014 році, але не переміщувались повторно після повномасштабного вторгнення, можуть зіткнутися з відмовою у призначенні допомоги на дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну №390 .

Головне

виплату на дитину дадуть, лише якщо сім'я переїхала (повторно) після 24.02.2022;

статус ВПО з 2014 року без нового переїзду не рахується;

навіть довідка ВПО дитини, народженої після 2022 року, не допоможе;

береться до уваги історія переміщення всієї сім'ї, а не дитини окремо.

Що змінилось у березні 2026 року

Постанова Кабміну від 18 березня 2026 року №390 внесла зміни до Порядку надання допомоги на проживання ВПО, передбачивши можливість поновлення виплат дітям, які раніше отримували таку допомогу чи втратили право на неї.

Однак для поновлення виплати мають одночасно виконуватись кілька умов.

Умови щодо самої сім'ї

Сім'я має відповідати одній із таких вимог:

переміщення чи повторне переміщення з 1 січня 2022 року з територій бойових дій або тимчасово окупованих Росією;

житло сім'ї знищене або пошкоджене до стану, непридатного для проживання.

Додатково сім'я має відповідати майновим критеріям - граничний дохід не повинен перевищувати 4 прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб на одну людину (10 380 гривень у 2026 році).

Умови щодо дитини

Для дітей до 6 років (до 7-8 років - з особливими освітніми потребами) допомога призначається незалежно від статусу населеного пункту проживання чи формату навчання.

Для дітей від 6 до 18 років допомогу призначають лише за умови, що:

сім'я фактично проживає на території активних чи можливих бойових дій без визначеної дати завершення бойових дій, АБО

дитина проживає у відносно безпечному населеному пункті й навчається за очною формою (або поєднанням очної та дистанційної) за місцем проживання.

Чому відмова може бути правомірною навіть для дитини, народженої після 2022 року

Критерії поновлення виплат враховують історію переміщення всієї сім'ї, а не окремої дитини в її складі. Тому якщо сім'я не здійснювала повторного переміщення з територій, включених до відповідного переліку, дитина навіть народжена вже після 2022 року не отримає права на виплату, оскільки не виконана базова умова щодо сім'ї.

Якщо хоча б одна з передбачених умов не дотримана, орган Пенсійного фонду має право відмовити у призначенні допомоги.