Ипотеку для ВПО упростили, но с одним нюансом: детали обновленной "еОсели"

С 17 июля в Украине вступили в силу обновленные условия государственной программы "єОселя" - изменились требования к жилью и проверке доходов и для внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров №794.

Главное

ставка для ВПО осталась на уровне 7%;

пересмотрели нормативную площадь жилья;

упростили проверку доходов;

На какой ставке остались ВПО

Внутренне перемещенные лица без собственного жилья или с жильем меньше нормативной площади и в дальнейшем могут воспользоваться базовой ставкой 7% - саму ставку для этой категории не изменили.

Что именно изменилось

Постановление пересматривает нормативную площадь жилья, которую можно приобрести по программе, упрощает проверку доходов заемщиков и позволяет привлекать поручителей, не являющихся членами семьи – раньше это было ограничением для части заявителей.

Кого еще коснулись изменения

Льготную ставку 3% годовых впервые получили ветераны войны, участники боевых действий и семьи погибших защитников - раньше они могли рассчитывать только на общую ставку 7%, как и ВПО. Кроме ставки они также могут получить компенсацию первого взноса до 420 тысяч гривен на жилье стоимостью не более 2 миллионов гривен.

Когда действуют новые правила

Новые условия не распространяются на кредиты, оформленные до 17 июля 2026 г., за исключением отдельных случаев, предусмотренных переходными положениями программы.