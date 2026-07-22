Ипотеку для ВПО упростили, но с одним нюансом: детали обновленной "еОсели"
С 17 июля в Украине вступили в силу обновленные условия государственной программы "єОселя" - изменились требования к жилью и проверке доходов и для внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров №794.
Главное
- ставка для ВПО осталась на уровне 7%;
- пересмотрели нормативную площадь жилья;
- упростили проверку доходов;
На какой ставке остались ВПО
Внутренне перемещенные лица без собственного жилья или с жильем меньше нормативной площади и в дальнейшем могут воспользоваться базовой ставкой 7% - саму ставку для этой категории не изменили.
Что именно изменилось
Постановление пересматривает нормативную площадь жилья, которую можно приобрести по программе, упрощает проверку доходов заемщиков и позволяет привлекать поручителей, не являющихся членами семьи – раньше это было ограничением для части заявителей.
Кого еще коснулись изменения
Льготную ставку 3% годовых впервые получили ветераны войны, участники боевых действий и семьи погибших защитников - раньше они могли рассчитывать только на общую ставку 7%, как и ВПО. Кроме ставки они также могут получить компенсацию первого взноса до 420 тысяч гривен на жилье стоимостью не более 2 миллионов гривен.
Когда действуют новые правила
Новые условия не распространяются на кредиты, оформленные до 17 июля 2026 г., за исключением отдельных случаев, предусмотренных переходными положениями программы.
Напомним, 21 июля Зеленский подписал закон о правах переселенцев №12301, предусматривающий ряд нововведений относительно жилья, пенсий и других вопросов поддержки ВПО.
Также в июле Кабмин обновил порядок функционирования мест временного проживания ВПО - изменились условия поселения, мониторинга жилья и основания для выселения.
Кроме того, семьи, получившие статус ВПО еще в 2014 году, но не перемещавшиеся повторно после полномасштабного вторжения, могут столкнуться с отказом в назначении помощи на детей.