Apple додала розблокування обличчям у складаний iPhone Duo. Функція з’явилася у першій бета-версії iOS 27.3 для розробників і має усунути одну з головних незручностей пристрою без зміни його конструкції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт Марка Гурмана для медійної агенції Bloomberg .

Як працює нова функція в iPhone Duo?

Однією з головних скарг технооглядачів на новий складаний iPhone Duo стала його залежність від сканера відбитків пальців Touch ID.

Смартфон вийшов без підтримки технології Face ID через надто тонкий корпус, у якому не вистачило місця для масиву датчиків TrueDepth.

За даними Bloomberg, Купертіно працює над зміною конструкції для майбутніх поколінь пристрою, а Touch ID наразі залишається основним засобом автентифікації.

У понеділок Apple випустила iOS 27.3 бета для розробників, де додала можливість швидко розблокувати закритий iPhone Duo за допомогою звичайної фронтальної камери. У компанії наголошують: це не повноцінний Face ID, тому нова функція має низку суворих обмежень.

Яких саме?

Нова функція працює лише за умови, що користувач нещодавно підтвердив особу за допомогою Touch ID або пароля.

Розблокування обличчям вимикається після 45 хвилин неактивності смартфона, після чого знову знадобиться відбиток пальця.

Оплата через Apple Pay та доступ до паролів і надалі вимагатимуть сканування Touch ID.

Такий крок покликаний повернути власникам iPhone звичний досвід користування, коли пристрій розблоковується одним поглядом. Проте технологія фронтальної камери менш безпечна і не здатна захистити пристрій від обману за допомогою звичайних фотографій чи інших 2D-зображень.

Натомість повноцінний Face ID використовує апаратне забезпечення TrueDepth із інфрачервоним випромінювачем та проєктором, який наносить на обличчя понад 30 000 невидимих точок для створення унікальної 3D-мапи.

Додатково система перевіряє концентрацію уваги користувача, що робить її значно надійнішою.

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Інші фішки оновлення iOS 27.3

Оновлення усунуло ще одну проблему, на яку скаржилися перші власники iPhone Duo.

Раніше користувачам доводилося вдаватися до хитрощів і створювати спеціальні сценарії у "Швидких командах", щоб смартфон автоматично блокувався під час складання. Тепер цю опцію інтегрували безпосередньо в налаштування у розділ "Екран і яскравість".

Паралельно з виходом бета-версії Apple повідомила, що кількість застосунків, оптимізованих під екран складаного iPhone Duo, перевищила 200 000. Ще на початку цього місяця їхня кількість становила трохи більше 100 000.

iOS 27.3 також розширила можливості сервісів Apple. Тепер Siri може відповідати на запитання про вміст вебсторінки, навіть якщо потрібна інформація розташована нижче й до неї потрібно прокрутити сторінку.

Крім того, відеоподкасти з Apple Podcasts з’явилися в застосунку Apple TV - так компанія розвиває напрям, у якому вже працюють YouTube і Spotify.

Розширився і доступ до ігор у сервісі Apple News для передплатників News+.

Наразі оновлення iOS 27.3 доступне лише розробникам, але невдовзі з'явиться публічна бета-версія. Глобальний реліз для всіх користувачів відбудеться після завершення тестування.