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Apple готує смарт-окуляри, які зможуть замовити таксі й перекласти розмову: що відомо

14:16 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
Apple готує смарт-окуляри, які зможуть замовити таксі й перекласти розмову: що відомо Смарт-окуляри Apple працюватимуть лише з iPhone (колаж: РБК-Україна)
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Apple готує реліз перших смарт-окулярів під кодовою назвою N50. Очікується, що новинку покажуть на конференції WWDC у червні 2027 року, а продажі стартують до кінця того ж року.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на звіт Марка Гурмана для Bloomberg.

Як працюватимуть окуляри без екрана?

На відміну від гарнітур доповненої реальності, новий гаджет Apple не матиме екрана, який проєктує зображення перед очима користувача. Натомість керувати пристроєм можна буде за допомогою голосового асистента Siri.

Камери інтегрують безпосередньо в оправу, а поруч розмістять світловий індикатор, який попереджатиме оточуючих про роботу пристрою чи процес заряджання.

Наразі інженери тестують різні кольори та стилі корпусу, приділяючи особливу увагу матеріалам, сенсорам і якості звуку.

Гаджет працюватиме виключно у парі з iPhone, тому підтримка смартфонів на базі Android не передбачена. При цьому створювати окремі застосунки спеціально під окуляри не доведеться - уся логіка зав'язана на підключений телефон.

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Які завдання виконуватиме пристрій?

Завдяки поєднанню камер та оновленої Siri окуляри зможуть аналізувати навколишній простір у реальному часі.

Користувачі зможуть розпізнавати будівлі, перекладати написи чи живі розмови, орієнтуватися на місцевості за допомогою навігації та навіть отримувати варіанти рецептів, просто глянувши на продукти у холодильнику.

Крім візуальних підказок, пристрій візьме на себе базові комунікації та керування сервісами, а саме:

  • Відтворення музики, звичайні телефонні дзвінки та аудіовиклики у FaceTime;
  • Роботу зі сповіщеннями iPhone, календарем, нагадуваннями та технікою розумного дому;
  • Побутові замовлення голосом - від купівлі квитків у кіно чи замовлення кави до виклику таксі й бронювання столиків у ресторанах.

Щоб остання група функцій працювала коректно, стороннім розробникам слід інтегрувати підтримку голосового керування через Siri у свої актуальні програми для iPhone.

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Чому запуск смарт-окулярів може затриматися?

Попри те, що Apple уже визначилася з більшістю апаратних компонентів майбутніх окулярів, проєкт стикається з внутрішніми труднощами.

За інформацією Марка Гурмана, розробка ПЗ та ШІ-систем відстає від запланованого графіка. Саме затримки на етапі створення софту можуть вплинути на фінальні терміни виходу новинки у 2027 році.

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