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Новий iPhone Duo повертають у магазини: які недоліки відштовхують покупців

11:14 16.11.2026 Пн
3 хв
aimg Ольга Завада
Новий iPhone Duo повертають у магазини: які недоліки відштовхують покупців Складаний iPhone продовжує розчаровувати покупців (колаж: РБК-Україна)
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Минуло трохи більше двох тижнів від старту продажів iPhone Duo, і частина покупців уже повернула пристрій у магазини. Користувачі скаржаться на велику вагу, тріщини екрана та незручність форм-фактора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Незручність формату "два в одному"

Як зазначає видання, навколо дорогої новинки виник неабиякий ажіотаж - черги на замовлення iPhone Duo розтягнулися аж до січня. З усім тим, після завершення стандартного 14-денного терміну для повернення товару частина покупців вирішила відмовитися від пристрою.

Спочатку можливість мати "iPad у кишені" здавалася покупцям беззаперечною перевагою. Проте на практиці великий екран виявився не таким зручним, як очікувалося.

Наприклад, під час приготування вечері користувачі звикли залишати планшет на столі й дивитися відео або слухати подкаст, а смартфон тримати під рукою для надсилання повідомлень чи встановлення таймера. З iPhone Duo обидва завдання доводиться виконувати на одному пристрої.

У результаті кожне нове сповіщення перериває перегляд, а спроба швидко відповісти на повідомлення змушує перемикатися між різними справами. Те, що мало спростити повсякденне користування, зрештою може стати джерелом зайвих відволікань.

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Тріщини на екрані та велика вага

Деякі покупці стикалися не лише з незручністю, а й із ненадійністю пристрою.

Так, одна з власниць iPhone Duo планувала використовувати смартфон для обробки фотографій і підготовки до весілля, проте вже на другий день після покупки екран гаджета тріснув.

Apple оперативно замінила пристрій, однак і другий смартфон зрештою довелося повернути. Цього разу причиною стали габарити: гаджет виявився надто важким і громіздким для щоденного використання.

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Чому покупці не перейшли на складні Android-смартфони?

Цікаво, що жоден з опитаних колишніх власників iPhone Duo не захотів спробувати складані моделі на базі Android як альтернативу.

Чому?

Прив'язка до екосистеми Apple - користувачі звикли до Mac, iPad та постійних дзвінків через FaceTime із родиною.

Повернення до класичних моделей - після досвіду зі складаним пристроєм користувачі вирішили обрати звичайний iPhone Pro замість більшого Pro Max, оскільки той почав здаватися надто великим.

Переосмислення старих гаджетів - досвід малювання на внутрішньому екрані Duo з Apple Pencil надихнув користувачів частіше користуватися старими моделями iPad Pro.

Водночас у США з 6 листопада почала діяти святкова політика повернення гаджетів Apple. Вона дозволяє покупцям, які отримали iPhone Duo зараз, повернути пристрій та отримати повне відшкодування коштів до 8 січня 2027 року включно.

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