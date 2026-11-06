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Зручне керування однією рукою: iPhone Duo отримав нові функції в iOS 27.3

10:08 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Зручне керування однією рукою: iPhone Duo отримав нові функції в iOS 27.3 Apple оновила інтерфейс iPhone Duo у новій ОС (колаж: РБК-Україна)
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iPhone Duo отримав спеціальні налаштування інтерфейсу в межах першої бета-версії iOS 27.3. Свіжий апдейт став наймасштабнішим оновленням операційної системи з моменту її осіннього релізу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Спеціальні оптимізації інтерфейсу для iPhone Duo

Для зручнішого користування зовнішнім 5,4-дюймовим OLED-дисплеєм iPhone Duo розробники змінили роботу функції Reachability, яка допомагає керувати смартфоном однією рукою.

У звичайних моделях iPhone ця функція зміщує вміст екрана вниз. На гнучкому смартфоні все працює інакше: якщо провести пальцем від лівого або правого краю дисплея, інтерфейс переміститься ближче до великого пальця.

Так користувач зможе дістатися до кнопок та інших елементів керування у протилежному кутку екрана, не перехоплюючи пристрій другою рукою.

Увімкнути функцію можна у меню Параметри - Доступність - Дотик.

Окрім цього, Apple модифікувала екранну клавіатуру на зовнішньому дисплеї iPhone Duo:

  • Поміняно місцями клавіші перемикання цифр і виклику емодзі.
  • Змінено розташування кнопок мікрофона та введення (Return).
  • Клавіші стали трохи вищими та вужчими, а пробіл - ширшим для зменшення кількості помилкових натискань.

Читайте більше: Apple готує масштабне оновлення iPhone та iPad: 5 змін в iOS 27.3

Автоматизація з Siri AI та аналітика довголіття у додатку "Здоров'я"

Паралельно з покращеннями для iPhone Duo, в iOS 27.3 з'явилося масштабне розширення автономних дій голосового асистента Siri AI.

Інструмент отримав здатність виконувати складні ланцюжки команд усередині застосунків: у поштовому клієнті Mail асистент може скасовувати підписки на розсилки та відкликати лист, у Safari - очищати історію перегляду та закривати дублікати вкладок, а у Файлах - впорядковувати контент.

Завдяки інструментарію App Intents розробники сторонніх програм тепер можуть інтегрувати власні скрипти у систему Siri AI.

Також Apple презентувала перероблений додаток "Здоров'я" з двома новими аналітичними секціями.

Так, Insights відображає актуальну інформацію про серцевий ритм і фази сну із персональними підказками від Apple Intelligence, а Longevity розраховує біологічний параметр "Health Age" (вік здоров'я) на основі даних серцево-судинної системи, рівня VO2 max та біомаркерів.

Додатково бета-версія містить режим вертикальних вкладок у Safari та нові стилі оформлення для екранів StandBy.

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