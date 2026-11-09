Понад 100 тисяч додатків уже підтримують iPhone Duo: що змінилося в App Store

iPhone Duo від Apple зіткнувся з дефіцитом, однак інтерес розробників до нового пристрою лише зростає. В App Store вже з’явилося понад 100 тисяч додатків, спеціально адаптованих під можливості гаджета.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на TechCrunch .

Чому софт для складного екрана став критичним?

На старті продажів аналітики критикували новий гаджет від Apple через брак програм, спеціально оптимізованих під новий формат. Однак ситуація змінюється з блискавичною швидкістю.

Купертіно офіційно оголошує про важливий рубіж - в App Store вже доступно понад 100 тисяч додатків, створених спеціально для iPhone Duo, і щодня цей список поповнюється тисячами нових програм.

Головна проблема неоптимізованого софту полягала у тому, що такі програми змушені відображати непривабливі чорні смуги з боків екрана. Це не лише марно витрачало дорогоцінну площу дисплея, але й часто ховало важливі функції за додатковими меню.

Серед свіжих програм, які отримали адаптацію під новий формфактор, вже помітили:

Офісні пакети та сервіси зв'язку від Microsoft (Word, Outlook) та Zoom;

Спортивні додатки платформ NBA та NHL;

Популярні платформи для шопінгу Etsy і LTK;

Інструменти продуктивності Goodnotes та Extra;

Професійний застосунок для камери Halide Mark III.

Вони приєдналися до сервісів, які вже були адаптовані раніше - Netflix, YouTube, Instagram та WhatsApp.

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Глобальна допомога розробникам та шалений попит

Щоб прискорити процес переходу на новий формат, Apple розгорнула масштабну підтримку для творців софту.

Так, понад 2 000 розробників відвідали більш ніж 50 воркшопів, які компанія провела у 19 містах по всьому світу. Фахівці могли працювати з пристроями напряму за підтримки інженерів Apple.

Водночас iPhone Duo виявився значно популярнішим, ніж очікували аналітики. Попит на новинку був настільки високим, що перші партії розкупили за кілька годин після старту передзамовлень, а терміни доставки наступних замовлень уже змістилися на 2027 рік.

Під час останнього фінансового звіту керівництво Apple зізналося, що наразі важко спрогнозувати, коли саме вдасться подолати виробничі обмеження.

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Масштабна хвиля оновлень софту: хто на черзі?

У Купертіно також повідомили, що готують до випуску низку масштабних оновлень.

Оптимізацію під iOS 27 і новий формфактор отримають Spotify, стримінгові платформи Tubi, CBS і BBC iPlayer, а також мобільні застосунки ChatGPT, Microsoft Copilot, Canva, Tinder, Duolingo, Strava та чимало інших.

Деякі з цих оновлень ще перебувають на етапі розгортання. Так, оглядові зразки Spotify наразі все ще демонструють чорні смуги на екрані, проте поява офіційного анонсу від Apple гарантує швидкий вихід виправлень для користувачів.