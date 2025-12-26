iPhone Air 2 вийде набагато раніше? Що відомо про найтонший смартфон Apple

Що відомо

Інсайдер стверджує, що отримав інформацію від джерел про те, що випуск другого покоління iPhone Air заплановано на осінь. При цьому iPhone 17e нібито вже перебуває на стадії масового виробництва перед офіційною презентацією навесні.

Ці чутки суперечать іншим перевіреним повідомленням, згідно з якими реліз другого iPhone Air відкладено до березня 2027 року. Тоді пристрій, як очікується, буде представлено разом зі звичайним iPhone 18 і бюджетною версією iPhone 18e.

Спочатку передбачалося, що iPhone Air другого покоління вийде восени 2026 року разом з iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаним iPhone, проте слабкі продажі першої моделі могли стати причиною перенесення релізу.

За даними інсайдерів, новий iPhone Air має усунути основні скарги користувачів: пристрій отримає другу основну камеру і нижчу ціну. Серед інших очікуваних нововведень - зменшена вага, система охолодження з паровою камерою і збільшена ємність акумулятора.

Експерти зазначають, що запуск нового iPhone Air восени 2026 року все ще можливий, особливо якщо Apple прискорила розробку нових функцій, оскільки це був спочатку запланований термін. Проте, буде несподіванкою, якщо численні чутки про затримку релізу виявляться помилковими.