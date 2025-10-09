ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Цей новий смартфон перевершив iPhone Air і Galaxy S25 Edge за тонкістю і часом роботи акумулятора

Четвер 09 жовтня 2025 15:15
UA EN RU
Цей новий смартфон перевершив iPhone Air і Galaxy S25 Edge за тонкістю і часом роботи акумулятора Motorola обіцяє новий тонкий і легкий телефон Moto Edge 70 (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Тонкі та легкі смартфони стали новою тенденцією після складаних пристроїв: Samsung вразив Galaxy S25 Edge, Apple - iPhone Air. Головний мінус таких моделей - зменшена ємність акумулятора. Motorola вирішила вирішити цю проблему з новим Moto Edge 70, об'єднавши тонкий корпус і батарею пристойного об'єму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

Раніше компанія анонсувала Moto X70 Air для китайського ринку, а тепер готує аналогічний тонкий і легкий смартфон для міжнародних продажів. Судячи з витоків, це і є Moto Edge 70 - назва повністю відповідає логіці бренду.

Акумулятор і час роботи

За офіційними тизерами Motorola, Moto Edge 70 отримає акумулятор ємністю 4 800 мА/год. На перший погляд це не виглядає вражаюче, враховуючи, що у звичайних смартфонів батареї перевищують 5 000 мА/год. Але витоки показують, що товщина Edge 70 буде менше 6 мм.

Для порівняння, Galaxy S25 Edge має товщину 5,8 мм і батарею 3 900 мА/год, а iPhone Air - 5,6 мм і 3 149 мА/год. Таким чином, Moto Edge 70 має забезпечувати більш тривалий час роботи.

Крім того, смартфон підтримує швидку зарядку потужністю 68 Вт, що зробить пристрій зручнішим у повсякденному використанні. Для порівняння, Galaxy S25 Edge підтримує дротову зарядку 25 Вт, а iPhone Air знаходиться приблизно в тому ж діапазоні (точні показники Apple не розкриває).

Цей новий смартфон перевершив iPhone Air і Galaxy S25 Edge за тонкістю і часом роботи акумулятора
Moto Edge 70 (фото: Motorola)

Камера і кольори

За витоками, Edge 70 оснастять основною камерою на 50 МП з оптичною стабілізацією зображення (OIS) і кутом огляду 120 градусів. Смартфон вийде в трьох кольорах: Pantone Lily Pad, Pantone Gadget Gray і Pantone Bronze Green.

Графік релізу та очікування користувачів

Motorola планує розкривати технічні характеристики щосереди до офіційного релізу, який відбудеться 5 листопада в деяких європейських країнах, тоді як запуск у Китаї очікується вже цього місяця.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
iPhone Samsung Смартфони
Новини
Рада дозволила бронювання чоловіків у розшуку та без військового квитка: які умови
Рада дозволила бронювання чоловіків у розшуку та без військового квитка: які умови
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни