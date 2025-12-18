iPhone Air 2 може стати набагато успішнішим за першу модель: названо причини

iPhone Air став одним із найменш успішних смартфонів Apple за останні роки, проте компанія, за даними джерел, готує другу спробу. У 2027 році Apple може представити iPhone Air 2, усунувши ключові проблеми першої моделі, що здатне помітно підвищити інтерес до пристрою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

iPhone Air зразка 2025 року

Майже одразу після старту продажів стало помітно, що iPhone Air залишався доступним для швидкої доставки, тоді як iPhone 17 Pro швидко пішов у попереднє замовлення з очікуванням поставок.

Наступні повідомлення також вказували на низький попит. В одному з них стверджувалося, що Apple різко скоротила виробничі замовлення - майже до рівня згортання випуску. Пізніше з'явилися дані про те, що виробництво пристрою могло бути повністю зупинено.

На тлі слабких продажів iPhone Air невдачі, за даними ЗМІ, зазнав і Samsung Galaxy S25 Edge. У результаті низка інших виробників нібито відмовилися від планів випускати смартфони в ультратонкому форматі.

Дві ключові проблеми

Як зазначають джерела, проблема полягає не у відсутності інтересу до ультратонких смартфонів, а в тому, що користувачі не готові платити високу ціну за пристрій із помітними компромісами.

У випадку iPhone Air одним із головних мінусів стала наявність лише однієї камери, тоді як базовий iPhone 17 отримав дві камери, а iPhone 17 Pro - потрійний модуль.

Ситуацію погіршила і цінова політика. iPhone Air виявився на 200 доларів дорожчим за iPhone 17 і всього на 100 доларів дешевшим за iPhone 17 Pro. У результаті багато потенційних покупців або вибирали більш доступну модель, або доплачували за флагманську версію.

iPhone Air 2 може вирішити обидві проблеми

Як повідомило видання The Information, Apple зараз аналізує обидва ці фактори.

За даними джерел, компанія повернулася до переробки концепції iPhone Air через слабкі продажі першої версії. Зокрема, Apple розглядає можливість додати другу камеру і знизити роздрібну ціну, щоб зробити пристрій більш привабливим для покупців.

Водночас у звіті підкреслюється, що йдеться лише про розгляд таких змін, без остаточних рішень. Однак якщо ці кроки буде реалізовано, iPhone Air 2, вихід якого очікується 2027 року, може стати популярним вибором для широкої аудиторії.