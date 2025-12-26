iPhone Air 2 выйдет гораздо раньше? Что известно о самом тонком смартфоне Apple

Что известно

Инсайдер утверждает, что получил информацию от источников о том, что выпуск второго поколения iPhone Air запланирован на осень. При этом iPhone 17e якобы уже находится на стадии массового производства перед официальной презентацией весной.

Эти слухи противоречат другим проверенным сообщениям, согласно которым релиз второго iPhone Air отложен до марта 2027 года. Тогда устройство, как ожидается, будет представлено вместе с обычным iPhone 18 и бюджетной версией iPhone 18e.

Изначально предполагалось, что iPhone Air второго поколения выйдет осенью 2026 года вместе с iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складным iPhone, однако слабые продажи первой модели могли стать причиной переноса релиза.

По данным инсайдеров, новый iPhone Air должен устранить основные жалобы пользователей: устройство получит вторую основную камеру и более низкую цену. Среди других ожидаемых нововведений - уменьшенный вес, система охлаждения с паровой камерой и увеличенная емкость аккумулятора.

Эксперты отмечают, что запуск нового iPhone Air осенью 2026 года все еще возможен, особенно если Apple ускорила разработку новых функций, поскольку это был изначально запланированный срок. Тем не менее, будет неожиданностью, если многочисленные слухи о задержке релиза окажутся ошибочными.