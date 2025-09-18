Чи гнеться iPhone Air? Новий смартфон Apple перевірили на міцність

Apple представила новий iPhone Air з ультратонким корпусом - найлегшим і найтоншим в історії бренду. Головне питання користувачів - чи витримає смартфон навантаження, не деформуючись. Компанія провела випробування і показала, наскільки iPhone стійкий до вигину і пошкоджень у реальних умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors , присвячений новинам про продукцію Apple.

Головне питання: чи зігнеться iPhone Air?

У наданому Apple відео для Tom's Guide новий iPhone піддали впливу машини, що імітує тиск близько 59 кг на середину пристрою. Видання зазначає, що на відео видно, як смартфон "помітно відновлює форму і не зберігає вигину після випробування".

Судячи з усього, iPhone Air має бути стійким до вигину в більшості реальних ситуацій, однак остаточний вердикт дадуть незалежні тести сторонніх фахівців.

Тест на вигин iPhone Air (gif: Tom's Guide)

Імовірно, вже можна з упевненістю сказати, що iPhone Air не згинатиметься так само, як iPhone 6. Важливим фактором тут є титанова рамка пристрою, тоді як iPhone 6 був виконаний з алюмінію. Apple заявляє, що iPhone Air "перевищує суворі вимоги до міцності на вигин" і позиціонує його як найміцніший iPhone в історії.

У звіті також представлені інші відео з тестами на міцність від Apple. Серед них - перевірка переднього покриття Ceramic Shield 2 на моделях iPhone 17, яке обіцяє в 3 рази кращий захист від подряпин порівняно з попереднім поколінням.

Ще одне відео демонструє імітацію падінь iPhone 17 Pro. Як і очікувалося, результати, надані Apple, виглядають оптимістично, проте остаточні висновки підтвердять реальні тести.