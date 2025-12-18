iPhone Air 2 может стать гораздо успешнее первой модели: названы причины
iPhone Air стал одним из наименее успешных смартфонов Apple за последние годы, однако компания, по данным источников, готовит вторую попытку. В 2027 году Apple может представить iPhone Air 2, устранив ключевые проблемы первой модели, что способно заметно повысить интерес к устройству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
iPhone Air образца 2025 года
Почти сразу после старта продаж стало заметно, что iPhone Air оставался доступным для быстрой доставки, тогда как iPhone 17 Pro быстро ушел в предзаказ с ожиданием поставок.
Последующие сообщения также указывали на низкий спрос. В одном из них утверждалось, что Apple резко сократила производственные заказы - почти до уровня сворачивания выпуска. Позже появились данные о том, что производство устройства могло быть полностью остановлено.
На фоне слабых продаж iPhone Air неудачу, по данным СМИ, потерпел и Samsung Galaxy S25 Edge. В результате ряд других производителей якобы отказались от планов выпускать смартфоны в ультратонком формате.
Две ключевые проблемы
Как отмечают источники, проблема заключается не в отсутствии интереса к ультратонким смартфонам, а в том, что пользователи не готовы платить высокую цену за устройство с заметными компромиссами.
В случае iPhone Air одним из главных минусов стало наличие лишь одной камеры, тогда как базовый iPhone 17 получил две камеры, а iPhone 17 Pro - тройной модуль.
Ситуацию усугубила и ценовая политика. iPhone Air оказался на 200 долларов дороже iPhone 17 и всего на 100 долларов дешевле iPhone 17 Pro. В результате многие потенциальные покупатели либо выбирали более доступную модель, либо доплачивали за флагманскую версию.
iPhone Air 2 может решить обе проблемы
Как сообщило издание The Information, Apple сейчас анализирует оба этих фактора.
По данным источников, компания вернулась к переработке концепции iPhone Air из-за слабых продаж первой версии. В частности, Apple рассматривает возможность добавить вторую камеру и снизить розничную цену, чтобы сделать устройство более привлекательным для покупателей.
В то же время в отчете подчеркивается, что речь идет лишь о рассмотрении таких изменений, без окончательных решений. Однако если эти шаги будут реализованы, iPhone Air 2, выход которого ожидается в 2027 году, может стать популярным выбором для широкой аудитории.
Читайте также про 5 возможностей iPhone Air, которые реально увеличивают автономность работы смартфона.
А еще мы писали про новый смартфон Moto Edge 70, который превзошел iPhone Air и Galaxy S25 Edge по тонкости и времени работы аккумулятора
Также напомним, что Apple провела испытание и показала, насколько iPhone Air устойчив к изгибу и повреждениям в реальных условиях.