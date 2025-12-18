iPhone Air 2 может стать гораздо успешнее первой модели: названы причины

iPhone Air стал одним из наименее успешных смартфонов Apple за последние годы, однако компания, по данным источников, готовит вторую попытку. В 2027 году Apple может представить iPhone Air 2, устранив ключевые проблемы первой модели, что способно заметно повысить интерес к устройству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

iPhone Air образца 2025 года

Почти сразу после старта продаж стало заметно, что iPhone Air оставался доступным для быстрой доставки, тогда как iPhone 17 Pro быстро ушел в предзаказ с ожиданием поставок.

Последующие сообщения также указывали на низкий спрос. В одном из них утверждалось, что Apple резко сократила производственные заказы - почти до уровня сворачивания выпуска. Позже появились данные о том, что производство устройства могло быть полностью остановлено.

На фоне слабых продаж iPhone Air неудачу, по данным СМИ, потерпел и Samsung Galaxy S25 Edge. В результате ряд других производителей якобы отказались от планов выпускать смартфоны в ультратонком формате.

Две ключевые проблемы

Как отмечают источники, проблема заключается не в отсутствии интереса к ультратонким смартфонам, а в том, что пользователи не готовы платить высокую цену за устройство с заметными компромиссами.

В случае iPhone Air одним из главных минусов стало наличие лишь одной камеры, тогда как базовый iPhone 17 получил две камеры, а iPhone 17 Pro - тройной модуль.

Ситуацию усугубила и ценовая политика. iPhone Air оказался на 200 долларов дороже iPhone 17 и всего на 100 долларов дешевле iPhone 17 Pro. В результате многие потенциальные покупатели либо выбирали более доступную модель, либо доплачивали за флагманскую версию.

iPhone Air 2 может решить обе проблемы

Как сообщило издание The Information, Apple сейчас анализирует оба этих фактора.

По данным источников, компания вернулась к переработке концепции iPhone Air из-за слабых продаж первой версии. В частности, Apple рассматривает возможность добавить вторую камеру и снизить розничную цену, чтобы сделать устройство более привлекательным для покупателей.

В то же время в отчете подчеркивается, что речь идет лишь о рассмотрении таких изменений, без окончательных решений. Однако если эти шаги будут реализованы, iPhone Air 2, выход которого ожидается в 2027 году, может стать популярным выбором для широкой аудитории.