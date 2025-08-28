iPhone 17 готовий побити рекорд, який тримався 15 років: що в ньому особливого

Найближчими тижнями Apple представить iPhone 17, і разом з його виходом почнеться зворотний відлік до рекорду, встановленого ще 15 років тому. Згідно з інсайдерськими даними, iPhone 17 стане першим смартфоном компанії, який протримається в статусі головного флагмана найдовше в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

Як iPhone 4 став рекордсменом

iPhone 4, що вийшов у червні 2010 року, залишався топовою моделлю майже 16 місяців - до жовтня 2011 року. Того року Apple перенесла презентації з літа на осінь, і саме тому користувачі так довго чекали на новий iPhone 5, а в підсумку отримали iPhone 4S з оновленим "залізом" і голосовим помічником Siri.

Відтоді жодна модель не змогла повторити цей рекорд. Найближче підійшов iPhone 11 Pro, який утримував позицію 13 місяців через затримку з релізом iPhone 12 під час пандемії.

Новий рекорд встановить iPhone 17

Якщо прогнози підтвердяться, то iPhone 18 буде представлений тільки навесні 2027 року. Це означає, що iPhone 17 залишиться основним смартфоном Apple приблизно 18 місяців - майже півтора року. Таким чином, він перевершить рекорд iPhone 4 і встановить новий стандарт.

iPhone 4 залишався топовою моделлю майже 16 місяців (фото: Unsplash)

У чому відмінність від 2010 року

Головна відмінність нинішнього циклу в тому, що в Apple є окрема лінійка Pro, а також готується випуск перших складаних iPhone. Тож навіть за умови затримки стандартного флагмана користувачі отримуватимуть нові версії Pro і Air щороку.

Важливі дати

iPhone 17: вересень 2025 року - весна 2027 року (очікується) (близько 18 місяців)

iPhone 4: червень 2010 - жовтень 2011 (майже 16 місяців)

iPhone 11 Pro: вересень 2019 - жовтень 2020 (13 місяців)

iPhone (перший): червень 2007 - липень 2008 (12 місяців).

Apple вже підтвердила, що наступний захід відбудеться 9 вересня. На ньому представлять лінійку iPhone 17, а також Apple Watch Series 11 і Watch Ultra 3.

До слова, найкоротшим циклом в історії виявився iPhone X, який протримався у продажу всього 10 місяців, поступившись місцем iPhone XS.