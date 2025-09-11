В iOS 26 з'явилися дві несподівані функції, які здивували користувачів iPhone

Що відомо

Ще в iOS 18 компанія представила розширені можливості персоналізації інтерфейсу. Однак саме в iOS 26 додано два нові режими під назвою Tinted, які помітно спростять налаштування зовнішнього вигляду робочого столу.

Щоб активувати функцію, достатньо:

затиснути порожнє місце на домашньому екрані

натиснути кнопку "Змінити" у верхньому лівому кутку

вибрати пункт "Налаштувати"

перейти в розділ "Тонування".

Значки додатків в iOS 26 тепер можна фарбувати в колір iPhone або чохла (фото: 9to5Mac)

В iOS 26 можна вибрати два варіанти: забарвлення іконок під колір корпусу iPhone або під колір встановленого чохла. Наприклад, якщо iPhone 16 Pro пофарбований у Desert Titanium, то іконки автоматично підлаштуються під цей відтінок.

Аналогічно функція працює з MagSafe-чохлами Apple, а в майбутньому - можливо і з сумісними аксесуарами сторонніх виробників.

Для користувачів це означає менше ручного налаштування і більше зручності: естетика смартфона змінюється в один клік, а оформлення стає більш гармонійним.