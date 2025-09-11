RU

В iOS 26 появились две неожиданные функции, которые удивили пользователей iPhone

Иконки приложений теперь могут менять цвет под корпус iPhone или чехол (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Apple готовится выпустить финальную версию iOS 26 уже на следующей неделе. Несмотря на месяцы бета-тестирования, компания оставила несколько сюрпризов для релиза. Теперь иконки приложений могут автоматически подстраиваться под цвет iPhone или его чехла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Что известно

Еще в iOS 18 компания представила расширенные возможности персонализации интерфейса. Однако именно в iOS 26 добавлены два новых режима под названием Tinted, которые заметно упростят настройку внешнего вида рабочего стола.

Чтобы активировать функцию, достаточно:

  • зажать пустое место на домашнем экране
  • нажать кнопку "Изменить" в верхнем левом углу
  • выбрать пункт "Настроить"
  • перейти в раздел "Тонирование".

Значки приложений в iOS 26 теперь можно окрашивать в цвет iPhone или чехла (фото: 9to5Mac)

В iOS 26 можно выбрать два варианта: окраска иконок под цвет корпуса iPhone или под цвет установленного чехла. Например, если iPhone 16 Pro окрашен в Desert Titanium, то иконки автоматически подстроятся под этот оттенок.

Аналогично функция работает с MagSafe-чехлами Apple, а в будущем - возможно и с совместимыми аксессуарами сторонних производителей.

Для пользователей это означает меньше ручной настройки и больше удобства: эстетика смартфона меняется в один клик, а оформление становится более гармоничным.

