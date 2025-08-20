Це оновлення в iOS 26 може прискорити ваш iPhone, але є нюанс

Третя публічна бета iOS 26 вже доступна, і вона додала кілька невеликих поліпшень для iPhone. Але є одна зміна, яка особливо впадає в око і реально робить роботу смартфона швидшою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-видання TechRadar , що спеціалізується на технологіях.

Що нового

Після встановлення iOS 26 public beta 3 ви, найімовірніше, одразу помітите різницю: відкриття та закриття застосунків стало набагато швидшим, а самі застосунки миттєво реагують на ваші торкання.

Замість того щоб чекати, поки додаток заповнить екран, він з'являється майже відразу. Відео нижче демонструє прискорення на практиці.

В об'єктивних цифрах різниця між iOS 18 і третьою бетою iOS 26 мінімальна - лише кілька мілісекунд. Але на практиці це відчувається дуже явно. Користувачі відзначають, що тепер можна швидко запускати додатки, не чекаючи закінчення анімації.

Особливо це помітно в ситуаціях, коли потрібно миттєво відкрити, наприклад, камеру, щоб зафіксувати унікальний момент. Незважаючи на те, що такі моменти трапляються не часто, відчуття підвищеної чуйності iPhone приємно і помітно.

iOS 26 beta 6 приносить нові анімації при відкритті та закритті додатків pic.twitter.com/u2BiXZDVTg - Aaron (@aaronp613) August 11, 2025

Невеликий нюанс

Варто розуміти, що поліпшення стосується тільки того, як швидко іконка додатка завантажується і відображається на екрані. Зміст самого додатка завантажуватися швидше не буде.

Якщо застосунок погано оптимізований або довго показує контент, бета-версія iOS 26 не прискорить його роботу. Ефект залежить від того, які додатки ви використовуєте найчастіше.

Проте, для якісних застосунків зі швидким завантаженням внутрішніх процесів різниця буде помітна одразу, щойно iOS 26 вийде у фінальній версії.