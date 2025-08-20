ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Це оновлення в iOS 26 може прискорити ваш iPhone, але є нюанс

Середа 20 серпня 2025 13:30
UA EN RU
Це оновлення в iOS 26 може прискорити ваш iPhone, але є нюанс Apple поліпшила швидкість iPhone в iOS 26 (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Третя публічна бета iOS 26 вже доступна, і вона додала кілька невеликих поліпшень для iPhone. Але є одна зміна, яка особливо впадає в око і реально робить роботу смартфона швидшою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-видання TechRadar, що спеціалізується на технологіях.

Що нового

Після встановлення iOS 26 public beta 3 ви, найімовірніше, одразу помітите різницю: відкриття та закриття застосунків стало набагато швидшим, а самі застосунки миттєво реагують на ваші торкання.

Замість того щоб чекати, поки додаток заповнить екран, він з'являється майже відразу. Відео нижче демонструє прискорення на практиці.

В об'єктивних цифрах різниця між iOS 18 і третьою бетою iOS 26 мінімальна - лише кілька мілісекунд. Але на практиці це відчувається дуже явно. Користувачі відзначають, що тепер можна швидко запускати додатки, не чекаючи закінчення анімації.

Особливо це помітно в ситуаціях, коли потрібно миттєво відкрити, наприклад, камеру, щоб зафіксувати унікальний момент. Незважаючи на те, що такі моменти трапляються не часто, відчуття підвищеної чуйності iPhone приємно і помітно.

Невеликий нюанс

Варто розуміти, що поліпшення стосується тільки того, як швидко іконка додатка завантажується і відображається на екрані. Зміст самого додатка завантажуватися швидше не буде.

Якщо застосунок погано оптимізований або довго показує контент, бета-версія iOS 26 не прискорить його роботу. Ефект залежить від того, які додатки ви використовуєте найчастіше.

Проте, для якісних застосунків зі швидким завантаженням внутрішніх процесів різниця буде помітна одразу, щойно iOS 26 вийде у фінальній версії.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
iPhone iOS Додаток
Новини
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"