Оновлення для обраних: які iPhone отримають iOS 26 та функції ШІ (повний список)
Нова операційна систему iOS 26 від Apple принесе значні оновлення та ексклюзивні можливості для мільйонів користувачів. Однак не всі власники iPhone зможуть скористатися цими інноваціями.
РБК-Україна розповідає, які моделі отримають нову прошивку, а також хто матиме доступ до революційного штучного інтелекту Apple Intelligence.
Які моделі iPhone отримають iOS 26
Згідно з офіційним списком, iOS 26 буде доступна для iPhone 11 та новіших моделей. Це означає, що власники iPhone XR, XS та старших версій, які працюють на застарілих процесорах, не зможуть оновити свою систему до iOS 26.
Це рішення Apple пояснюється необхідністю потужнішого апаратного забезпечення для безперебійної роботи всіх нових функцій. Оновлення отримають усі пристрої, оснащені процесором A13 Bionic та новішими, що забезпечить стабільну роботу та високу продуктивність.
Повний список сумісних моделей iPhone, які підтримуватимуть iOS 26:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 Mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 Mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (другого покоління та новіші)
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16 (уся серія)
- iPhone 17 (уся серія, яка ще не анонсована)
Що потрібно для роботи Apple Intelligence
Варто зазначити, що хоча більшість нових моделей отримає оновлення, функціонал Apple Intelligence буде доступний лише на найновіших і найпотужніших пристроях. Це пов'язано з тим, що нейронні двигуни, які необхідні для роботи ШІ, є лише в певних процесорах.
Apple Intelligence буде працювати на таких моделях:
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- Вся лінійка iPhone 16
- Вся лінійка iPhone 17
Це означає, що навіть власники iPhone 14 Pro Max та iPhone 15 не матимуть доступу до ексклюзивних функцій ШІ, таких як вдосконалена робота з текстом, створення зображень та покращений персональний асистент. Це стратегічне рішення Apple, спрямоване на стимулювання користувачів до придбання нових пристроїв.
Чому Apple урізає підтримку старих моделей
Основними причинами є продуктивність та безпека. Нові версії операційних систем вимагають більше ресурсів, тому підтримка старих процесорів стає неефективною. Це може призвести до сповільнення роботи пристрою, швидшого розряджання батареї та загального погіршення користувацького досвіду.
Крім того, Apple зосереджується на безпеці. Нові функції захисту та оновлення системи, як правило, створюються під можливості нових процесорів, що дозволяє компанії гарантувати високий рівень безпеки для своїх користувачів. Відмова від підтримки старих пристроїв також спрощує процес розробки та тестування нових версій ОС.
