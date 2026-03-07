ua en ru
Інвестиції у розкіш: як заробити на діамантах, топ-брендах і мистецтві

09:00 07.03.2026 Сб
7 хв
Експерти розповіли про переваги та ризики вкладень у "люксові" товари
aimg Ольга Цимбалюк
Інвестиції у розкіш: як заробити на діамантах, топ-брендах і мистецтві Фото: чи можуть діаманти приносити дохід (Getty Images)

Інвестиції у предмети розкоші – картини, годинники, ювелірні вироби чи брендовий одяг та аксесуари – інколи розглядають як альтернативу депозитам, цінним паперам та нерухомості.

РБК-Україна з’ясувало, чи справді такі активи можуть приносити дохід, з яких сум має сенс починати і які ризики найчастіше недооцінюють інвестори.

Головне:

  • Дохідність: Елітні сумки (до 13%), годинники та мистецтво (5-8% річних) часто обганяють класичні валютні депозити.
  • Правило входу: Інвестиція стартує від 8-10 тисяч доларів і має складати не більше 15% вашого капіталу. Все інше – просто шопінг.
  • Ілюзія брендів: Ювелірний мас-маркет втрачає до 40% ціни одразу після виходу з магазину. Реально дорожчають лише ексклюзиви із сертифікатами.
  • Приховані втрати: При продажу до 25% вашого прибутку "з'їдять" комісії аукціонів та зберігання.

"Тиха гавань" для обраних?

У часи економічної нестабільності через світові кризи та війни купівля творів мистецтва та предметів розкоші може стати альтернативою класичним інструментам – депозитам, облігаціям чи акціям. Люксові речі та витвори мистецтва в теорії зможуть зберегти та згодом примножити капітал.

Сумка може дорожчати швидше за валютний депозит, а годинник – показувати кращу динаміку росту вартості, ніж фондовий індекс США, каже менторка з фінансового мислення Єлєна Шепель. Що стосується картин, то робота перспективного художника вже за кілька років може бути продана на аукціоні вдвічі дорожче, ніж у момент купівлі.

Та чи кожен зможе зберегти капітал у такій "тихій гавані активів"? Теорія звучить надзвичайно привабливо, та насправді тут є дуже тонка межа між інвестицією та просто дорогою покупкою.

Чому люди інвестують у предмети розкоші

90% людей, які починають інвестувати у предмети мистецтва, перш за все, приходять до цього через обізнаність, їм це подобається та викликає позитивну емоцію, каже експертка з інвестицій у мистецтво, засновниця агенції "Креативне ательє Bifurcation" Наталія Сидоренко.

Згідно піраміди потреб Маслоу, нагадує вона, коли в людини повністю забезпечені базові запити, з’являється прошарок можливостей для духовного задоволення. З часом виникає бажання оточити себе чимось прекрасним, і саме на цьому етапі починається історія інвестування.

За словами Сидоренко, є дві основні групи інвесторів у мистецькій сфері. Перша – це інвестор, який працює з "холодними" продажами. В нього вже сформована колекція для душі, і він може почати інвестувати в те, що не повісить у себе вдома.

Друга категорія – так звані збирачі, у яких ще не сформовано колекції та може не бути арт-консультанта, який її структурує. "Інвестиції в мистецтво можуть займати 40%, а інколи й 60% від загального інвестиційного портфеля”, – стверджує Наталія Сидоренко, додаючи, що це "інвестиція в довгу".

Інвестиції у розкіш: як заробити на діамантах, топ-брендах і мистецтві

Фото: є інвестори з колекціями для душі, а є інвестори-збирачі (Getty Images)

Для успішного перепродажу творів мистецтва ключовими є так званий провенанс – документально підтверджена історія походження та володіння ним від моменту його створення до сьогодні, а також важливий статус бренду. Такі гучні імена, як Givenchy або Dior є знаними брендами у всьому світі, а отже забезпечують ліквідність. У випадку ж з українськими дизайнерами цінність зростає через ексклюзивність та "вихід у світ".

Тут Наталія Сидоренко наводить приклад українського дизайнера Яніса Степаненка, у вбранні якого вже кілька років поспіль з’являються на червоних доріжках Оскара та Каннського кінофестивалю. Сукня, придбана у такого дизайнера, може стати інвестицією, переконує експертка.

Ювелірне мистецтво – ще складніший сегмент, оскільки тут важливі не лише бренд і провенанс, а й вартість металів, матеріалів, каміння, технологічність виробництва, патенти майстрів. В Україні функціонує низка майстерень високого ювелірного мистецтва, які комбінують різноманітні унікальні техніки і представляють нашу країну на світовому ринку.

Реальна дохідність: що показують цифри

За даними Artprice Global Index, середня дохідність сучасного мистецтва за 10 років коливалася в межах 5-8% річних з високою волатильністю, звертає увагу Єлєна Шепель.

Згідно зі звітом Knight Frank Wealth Report 2024, сегмент мистецтва у 2023 році зріс на 11%, але в довгостроковій перспективі орієнтир – ті самі 5–6% річних.

Важливо розрізняти "блакитні фішки" – всесвітньо відомі імена, та молодих авторів, адже прірва у вартості між ними колосальна.

Арт-ринок має стабільний попит на роботи відомих художників, тому ціни на їхні твори з часом можуть лише зростати. Молоді митці – це величезний ризик, проте їх потенціал може розкритися з часом, пояснює Наталія Сидоренко.

Що стосується люксових сумок, то десятирічна динаміка сегмента становить близько 13% річних. Найбільш ліквідними є бренди Hermès, а саме моделі Birkin, Kelly та Chanel. Важливо розуміти, що інвестиційна логіка працює лише з "іконами" цих брендів, кажуть фахівці.

Годинникова ієрархія показує середню динаміку у 5-8% річних. У 2021-2022 роках ринок був перегрітий, приріст становив 20–30%, а у 2023 році ринок збалансувався. Найціннішими вважаються бренди рівня Patek Philippe, Rolex та вище.

Діаманти ж демонструють від 2% до 5% річних, залежно від категорії.

Кольорові діаманти можуть давати до 8% річних у певні періоди. Привертає увагу той факт, що вироби мас-маркету, навіть Cartier чи Van Cleef, часто втрачають 20-40% вартості одразу після виходу з магазину.

Інвестиції у розкіш: як заробити на діамантах, топ-брендах і мистецтві

Фото: на годинниках можна заробити до 8% річних (Getty Images)

Якщо порівнювати з депозитами та ОВДП, то в США та Європі банківські вклади приносять у середньому 2-5% річних. Українські ж валютні ОВДП у 2023-2024 роках мали доходність на рівні 4-5%. Гривневі ОВДП демонструють прибутковість 15-20% річних, проте тут важливо враховувати валютні ризики: як тільки курс зростає, реальна прибутковість у валюті суттєво знижується.

Читайте також: "Ніколи не купуйте валюту на всі гроші": бліц з експертом про пастки курсу та заощадження

З якої суми починається інвестиційний сенс?

Між поняттям "інвестиція" та "споживання" існує дуже тонка грань, попереджають експерти. Частка альтернативних активів у портфелі має складати від 5-15%, наполягає Єлєна Шепель

"Якщо ви купуєте сумку за 15 тисяч доларів при загальному капіталі 20 тисяч – це величезний концентраційний ризик і фінансово неграмотне рішення", – зауважує вона.

Щоб вдало розмістити капітал, варто звернути увагу на орієнтовні суми інвестицій. Якщо говорити про твори мистецтва, цінник на відомі імена стартує від 10-20 тисяч доларів, а роботи перспективної молоді можна придбати за 2-5 тисяч доларів.

Вартість люксових аксесуарів демонструє інакший діапазон цін: сумки Hermès Birkin – від 10-15 тисяч євро, при цьому треба врахувати чинник черг та необхідність мати "історію" покупок у бренді. За годинник Rolex треба віддати суму, яка стартує від 8-12 тисяч доларів. А інвестиційні діаманти – природні камені високої якості, які мають сертифікати від незалежних експертів, можна придбати за 5-10 тисяч доларів.

"Важливо розуміти, що всі менші суми, ніж ті, що було вказано вище – це скоріше споживання, аніж інвестиція", – каже Єлєна Шепель.

Основні ризики та типові помилки

Безліч помилок та юридичних нюансів стають на заваді у інвесторів-початківців. Наприклад, без сертифікатів автентичності продати річ на аукціоні практично неможливо або ж її вартість суттєво впаде.

Окремий ризик – підробки, особливо актуальний для ринку люксових сумок і годинників, фальсифікації для якого є буденністю. Додаткові труднощі виникають при вивезенні культурних цінностей за кордон, такі дії потребують складних дозволів і значної паперової процедури.

Не менш важливими є приховані витрати – зберігання, страхування, а також комісія самих аукціонів у межах 10–25%, яку інвестори часто не враховують при розрахунку реальної дохідності.

"Загалом інвестиція в культуру та мистецтво – це внесок "вдовгу", ресурс, з яким людина психологічно готова "попрощатися" щонайменше на три роки, і просто "відкласти в ящик" розуміючи, що ліквідність і швидкий вихід із такого активу не гарантовані", – зауважує Наталія Сидоренко.

Предмети розкоші – це чудовий спосіб диверсифікації на десятиліття, проте вони потребують глибокої експертизи, готовності до низької ліквідності. Тут шанс швидко продати – занадто мізерний, а тверезий розрахунок без зайвих емоцій є основою успішної інвестиції.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

