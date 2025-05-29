Інвалідність під питанням? Кому з українців потрібно пройти оцінювання з 1 квітня

З 1 квітня 2025 року окремі категорії осіб повинні обов'язково пройти оцінювання повсякденного функціонування. Це пов'язано із впровадженням в Україні нової системи.
Докладніше про запроваджені для українців зміни, їхню мету, а також кому саме потрібно пройти оцінювання, кого це не стосується, як підготуватись до процедури та чого від неї очікувати, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
1 січня 2025 року в Україні стартувала масштабна реформа: на зміну медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) прийшла система оцінювання повсякденного функціонування.
Це спрощує проходження шляху до отримання статусу інвалідності, адже більшість процесів:
При цьому всі етапи для оцінювання фіксуються в електронній системі, що унеможливлює корупційні зловживання.
У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що йдеться про сучасний підхід, який фокусується на реальних потребах людини, а не лише на формальних діагнозах або медичних довідках.
Мета такого оцінювання - визначити, як стан здоров'я впливає на повсякденне життя людини (що саме обмежує її функціонування, з якими бар'єрами вона стикається, яку підтримку потребує від держави).
При цьому реформа забезпечує доступ до цієї послуги незалежно від того, де перебуває людина - в Україні чи за кордоном.
"Якщо є потреба в підтримці, якщо є значне порушення функціонування - держава має бути поруч. У тому числі тоді, коли людина вимушено виїхала з країни через війну чи інші обставини", - наголосили у МОЗ.
В межах системи оцінювання повсякденного функціонування особи:
Українцям пояснили, що оцінювання повсякденного функціонування особи повинні пройти ті з громадян, кому статус інвалідності було надано до впровадження нової системи, і хто з поважних причин не пройшов повторний огляд у встановлений строк.
Отже, зробити це з 1 квітня 2025 року повинні:
З огляду на вищесказане, не потрібно проходити оцінювання повсякденного функціонування:
У межах підготовки до оцінювання повсякденного функціонування, українцям потрібно:
Після того, як справу людини поставлять у чергу на розгляд, їй надійде сповіщення - про дату та час розгляду.
Варто зазначити також, що:
Насамкінець варто зауважити, що дізнатись, чи потрібно вам проходити оцінювання (або ж чи настав строк повторного огляду), завжди можна у свого лікаря.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні розширили перелік причин для оформлення інвалідності.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, Telegram-канал "Уряд online".
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