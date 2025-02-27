В Україні розширили перелік причин для оформлення інвалідності

В Україні з'явилася нова підстава для встановлення інвалідності. Тепер інвалідність можуть оформити українці, яких тримали в полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Відтепер, причиною інвалідності може бути позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це означає, що люди, які пережили незаконне утримання, катування або отримали інше ушкодження здоров'я внаслідок перебування в полоні, можуть отримати статус інвалідності та відповідну державну підтримку", - зазначили у відомстві.

У МОЗ уточнили, що така підстава для отримання статусу інвалідності поширюється як на військових, так і на цивільних українців.

Як пройти оцінювання для встановлення статусу інвалідності

У МОЗ зазначили, що для проходження оцінювання необхідно виконати три кроки:

звернутися до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи при Міністерстві розвитку громад і територій. У разі позитивного рішення дані про людину вносять до відповідного реєстру;

пройти оцінювання повсякденного функціонування. Для цього лікуючий лікар або голова ВЛК оформить електронне направлення на оцінювання, яке проведе експертна команда;

отримати витяг з рішення експертної команди. Якщо встановлено інвалідність, то в рамках цього рішення буде також сформовано рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації.

Після встановлення інвалідності громадянин може скористатися державними програмами підтримки: отримати додаткові засоби реабілітації, оформити пенсію або соцдопомогу та отримати безоплатне санаторно-курортне лікування, якщо буде така необхідність.