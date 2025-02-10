Строк інвалідності автоматично продовжено до 1 липня 2025 року: що потрібно знати

В Україні особам з інвалідністю, які мали проходити повторний огляд після 1 січня 2025 року, але не змогли цього зробити, автоматично продовжено строк інвалідності. Він залишатиметься чинним до моменту прийняття рішення за результатами оцінювання, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.

Як отримати документальне підтвердження про автоматичне продовження строку інвалідності, РБК-Україна розповідає із посиланням на Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Подовження строку інвалідності дає можливість пройти оцінювання у період з 1 січня по 30 червня 2025 року включно, за умови, що рішення буде ухвалене не пізніше 30 червня.

Як підтвердити продовження строку інвалідності

Під час звернень до державних установ, зокрема територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, може виникнути потреба в документальному підтвердженні продовженого строку інвалідності. Найшвидший спосіб зробити це - отримати електронне пенсійне посвідчення або його цифрове відображення в мобільному застосунку "Дія".

На сьогодні в Україні існує три види пенсійних посвідчень:

паперове посвідчення - традиційний варіант, до якого (за бажанням власника) можна сформувати електронне відображення в "Дії";

- традиційний варіант, до якого (за бажанням власника) можна сформувати електронне відображення в "Дії"; електронне пенсійне посвідчення (е-посвідчення) - формується у мобільному застосунку "Дія" та є повноцінним документом;

- формується у мобільному застосунку "Дія" та є повноцінним документом; електронне посвідчення у вигляді платіжної картки - раніше видавалося "Ощадбанком" і залишається чинним до завершення строку його дії;

Як додати пенсійне посвідчення в "Дію"

Це можна зробити двома способами:

автоматично : у "Дії" вже відображається пенсійне посвідчення осіб, які отримували його після 2014 року.

: у "Дії" вже відображається пенсійне посвідчення осіб, які отримували його після 2014 року. вручну: якщо пенсійне посвідчення не підтягнулося, його можна додати самостійно. Для цього в "Дії" потрібно вибрати "Додати документ" → "Пенсійне посвідчення" та внести необхідні дані. Докладна інструкція доступна за посиланням.

Що робити тим, у кого тільки паперове посвідчення

Якщо особа з інвалідністю має лише паперове посвідчення і не може додати його в «"Дію", є можливість замінити його на електронне пенсійне посвідчення.

Для цього потрібно подати заяву:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

у сервісному центрі Пенсійного фонду.

Після оформлення нового е-пенсійного посвідчення в ньому буде зазначено оновлений строк виплати пенсії по інвалідності. Як подати заявку на е-посвідчення - інструкція за посиланням.

Після того, як буде сформоване е-пенсійне посвідчення, у ньому буде зазначено новий строк, на який продовжено виплату пенсії по інвалідності.