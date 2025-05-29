Инвалидность под вопросом? Кому из украинцев нужно пройти оценивание с 1 апреля

С 1 апреля 2025 года отдельные категории лиц должны обязательно пройти оценивание повседневного функционирования. Это связано с внедрением в Украине новой системы.
Подробнее о введенных для украинцев изменениях, их целях, а также кому именно нужно пройти оценивание, кого это не касается, как подготовиться к процедуре и чего от нее ожидать, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
1 января 2025 года в Украине стартовала масштабная реформа: на смену медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) пришла система оценивания повседневного функционирования.
Это упрощает прохождение пути к получению статуса инвалидности, ведь большинство процессов:
При этом все этапы для оценивания фиксируются в электронной системе, что делает невозможным коррупционные злоупотребления.
В Министерстве здравоохранения объяснили, что речь идет о современном подходе, который фокусируется на реальных потребностях человека, а не только на формальных диагнозах или медицинских справках.
Цель такого оценивания - определить, как состояние здоровья влияет на повседневную жизнь человека (что именно ограничивает его функционирование, с какими барьерами он сталкивается, в какой поддержке нуждается от государства).
При этом реформа обеспечивает доступ к этой услуге независимо от того, где находится человек - в Украине или за границей.
"Если есть потребность в поддержке, если есть значительное нарушение функционирования - государство должно быть рядом. В том числе тогда, когда человек вынужденно выехал из страны из-за войны или других обстоятельств", - отметили в Минздраве.
В рамках системы оценивания повседневного функционирования человека:
Украинцам объяснили, что оценивание повседневного функционирования лица должны пройти те из граждан, кому статус инвалидности был предоставлен до внедрения новой системы, и кто по уважительным причинам не прошел повторный осмотр в установленный срок.
Следовательно, сделать это с 1 апреля 2025 года должны:
Учитывая вышесказанное, не нужно проходить оценивание повседневного функционирования:
В рамках подготовки к оцениванию повседневного функционирования, украинцам нужно:
После того как дело человека поставят в очередь на рассмотрение, ему поступит уведомление - о дате и времени рассмотрения.
Стоит отметить также, что:
В заключение стоит отметить, что узнать, нужно ли вам проходить оценивание (или наступил ли срок повторного осмотра), всегда можно у своего врача.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине расширили перечень причин для оформления инвалидности.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, Telegram-канал "Уряд online".
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