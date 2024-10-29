"Інвалідність" за 12 тисяч доларів. В одеському обласному МСЕК викрили масштабну схему

Що сталось

Навесні 2024-го лікар "Одеської обласної клінічної лікарні" почав надавати "платні послуги" ухилянтам. Зокрема до своєї схеми він залучив ще 12 лікарів з різних закладів міста, посадовців "Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи" та їхніх родичів.

"Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження "історії хвороби", навіть, робили знімки "МРТ". Надалі, військовозобов’язані, з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали "підготовлені" члени комісії для оформлення групи інвалідності", - додає ДБР.

Фото: в одеському обласному МСЕК викрили масштабну схему (t.me/DBRgovua)

Як й згадувалось вище, вартість "послуг" складала від шести до 12 тисяч доларів. Ціна залежала від складності діагнозу й групи інвалідності.

Наразі вже були встановлені 42 ухилянти, які скористалась цією схемою

Загалом правоохоронці провели 28 обшуків за місцем роботи та проживання фігуранті. Було вилучено медичну документацію, більше 80 тисяч доларів готівкою та три автомобілі преміумкласу.

"До того ж під час обшуку у Центрі медико-соціальної експертизи було виявлено та затримано двох військовослужбовців, які знаходились у розшуку за фактом самовільного залишення військової частини та п’ятьох «клієнтів» призовного віку, які знаходилися в розшуку за фактом ухилення від військової служби та намагались оформити фіктивну інвалідність", пише ДБР.

Що загрожує

Організатору схеми вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою - ч. 3 ст. 368 КК України. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Скандал з МСЕК

22 жовтня Президент України Володимир Зеленський оголосив про ліквідацію Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Наступного дня, 23 жовтня, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко виступив на пресконференції, де повідомив про плани швидко завершити ліквідацію центрального органу МСЕК, можливо, вже до кінця поточного тижня. За його словами, функції, які виконувала МСЕК, тепер передадуть у медичні заклади кластерного та надкластерного рівнів.

Варто нагадати, що ці заходи були викликані серією корупційних скандалів, зокрема, інцидентами за участі голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та випадком із оформленням "інвалідності" для прокурорів обласної прокуратури у Хмельницькому.