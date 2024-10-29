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"Инвалидность" за 12 тысяч долларов. В одесском областном МСЭК разоблачили масштабную схему

Фото: в одесском областном МСЭК разоблачили масштабную схему (t.me/DBRgovua)
Автор: Сергей Пышкин

Правоохранители разоблачили группу врачей, которые помогали уклонистам получать медицинские документы, что позволяло медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) признавать их "непригодными". Стоимость "услуги" составляла от шести до 12 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Что произошло

Весной 2024-го врач "Одесской областной клинической больницы" начал предоставлять "платные услуги" уклонистам. В частности, к своей схеме он привлек еще 12 врачей из разных заведений города, должностных лиц "Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы" и их родственников.  

"Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготавливали необходимую медицинскую документацию в подтверждение «истории болезни», даже делали снимки "МРТ". В дальнейшем, военнообязанные, с пакетом готовых документов шли в МСЭК, где их встречали «подготовленные» члены комиссии для оформления группы инвалидности", - добавляет ГБР. 

 

Фото: в одесском областном МСЭК разоблачили масштабную схему (t.me/DBRgovua)

Как и упоминалось выше, стоимость "услуг" составляла от шести до 12 тысяч долларов. Цена зависела от сложности диагноза и группы инвалидности. 

Сейчас уже были установлены 42 уклониста, которые воспользовалась этой схемой

В общем правоохранители провели 28 обысков по месту работы и жительства фигуранта. Было изъято медицинскую документацию, более 80 тысяч долларов наличными и три автомобиля премиум-класса. 

"К тому же во время обыска в Центре медико-социальной экспертизы было обнаружено и задержано двух военнослужащих, которые находились в розыске по факту самовольного оставления воинской части и пятерых «клиентов» призывного возраста, которые находились в розыске по факту уклонения от военной службы и пытались оформить фиктивную инвалидность", - пишет ГБР. 

Что угрожает

Организатору схемы уже сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом - ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.  

Скандал с МСЭК

22 октября Президент Украины Владимир Зеленский объявил о ликвидации Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). 

На следующий день, 23 октября, министр здравоохранения Виктор Ляшко выступил на пресс-конференции, где сообщил о планах быстро завершить ликвидацию центрального органа МСЭК, возможно, уже до конца текущей недели. По его словам, функции, которые выполняла МСЭК, теперь передадут в медицинские учреждения кластерного и надкластерного уровней.

Стоит напомнить, что эти меры были вызваны серией коррупционных скандалов, в частности, инцидентами с участием главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы и случаем с оформлением "инвалидности" для прокуроров областной прокуратуры в Хмельницком. 

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