Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня, - глава МОЗ

Центральну медико-соціальну експертну комісію планують ліквідувати найближчим часом. Це може статися до кінця цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка під час брифінгу.