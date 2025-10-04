Інтрига в парламенті Молдови: що буде з партією "Демократія вдома"
Чи матиме прорумунська партія "Демократія вдома" фракцію в парламенті Молдови, вирішить Конституційний суд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання News Maker.
Центрвиборчком Молдови визнав, що партія "Демократія вдома" порушила Виборчий кодекс, вела скоординовану кампанію в TikTok і не вказала витрати на просування в соцмережах. Відтак, є підстави для анулювання її реєстрації на парламентських виборах.
Оскільки голосування вже відбулося, рішення про відміну чи підтвердження результатів залишається за Конституційним судом.
Крім того, ЦВК винесла партії ще одне попередження та на рік позбавила державного фінансування. Це рішення можна оскаржити в Апеляційній палаті.
Скарги на партію "Демократію вдома" подали PAS та Національний інспекторат розслідувань. Вони стверджували, що партія використовувала мережу фейкових акаунтів у TikTok та інших соцмережах, які активно розповсюджували її матеріали та набрали мільйони переглядів.
PAS також вказала на відеоролик за участю лідера румунської партії AUR Джордже Сіміона, якому заборонено в'їзд до Молдови. У ньому політик закликав голосувати за Партію Васіле Костюка на парламентських виборах.
Сам Костюк усі звинувачення відкидає.
На парламентських виборах, які відбулись 28 вересня, партія "Демократія вдома" набрала 5,62% голосів виборців. Партія виступає за об'єднання з Румунією та має зв'язки з румунською праворадикальною політсилою AUR.
Вибори у Молдові
До парламенту Молдови обирали 101 депутата, а вибори вперше відбулися за новим Електоральним кодексом. У країні було відкрито майже 2000 виборчих дільниць, ще близько 300 - за кордоном.
Росія намагалась впливати на хід голосування, підтримуючи підконтрольні Кремлю політичні сили. Зокрема, з’являлися численні повідомлення про нібито замінування закордонних дільниць.
Президент Молдови Майя Санду заявляла: що якщо Молдова буде під контролем Росії, тоді країна стане плацдармом для вторгнення російських військ в Одеську область України.
Президент України Володимир Зеленський попередив, що якщо до парламенту Молдови пройдуть проросійські сили, можуть бути ризики для всіх.