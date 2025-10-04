Интрига в парламенте Молдовы: что будет с партией "Демократия дома"

Будет ли прорумынская партия "Демократия дома" иметь фракцию в парламенте Молдовы, решит Конституционный суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание News Maker .

Центризбирком Молдовы признал, что партия "Демократия дома" нарушила Избирательный кодекс, вела скоординированную кампанию в TikTok и не указала расходы на продвижение в соцсетях. Следовательно, есть основания для аннулирования ее регистрации на парламентских выборах.

Поскольку голосование уже состоялось, решение об отмене или подтверждении результатов остается за Конституционным судом.

Кроме того, ЦИК вынесла партии еще одно предупреждение и на год лишила государственного финансирования. Это решение можно обжаловать в Апелляционной палате.

Жалобы на партию "Демократия дома" подали PAS и Национальный инспекторат расследований. Они утверждали, что партия использовала сеть фейковых аккаунтов в TikTok и других соцсетях, которые активно распространяли ее материалы и набрали миллионы просмотров.

PAS также указала на видеоролик с участием лидера румынской партии AUR Джордже Симиона, которому запрещен въезд в Молдову. В нем политик призвал голосовать за Партию Василе Костюка на парламентских выборах.

Сам Костюк все обвинения отвергает.

На парламентских выборах, которые состоялись 28 сентября, партия "Демократия дома" набрала 5,62% голосов избирателей. Партия выступает за объединение с Румынией и имеет связи с румынской праворадикальной политсилой AUR.