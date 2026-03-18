"Інтерсіті" з пересадкою: чи доведеться доплачувати за рейс з Києва до Харкова

У компанії розповіли, чи треба пасажирам купувати кілька квитків на потяги-пересадки.

"Ні, додаткові квитки купувати не потрібно. Якщо пасажир заздалегідь купив квиток до Харкова або звідти до Києва, то його вартість покриває повну дорогу і доплачувати при пересадці нічого не потрібно", - пояснили в "УЗ".

Удари росіян по залізниці України

Нагадаємо, 14 березня російський безпілотник атакував пасажирський поїзд у Сумській області, влучивши у хвостовий тепловоз складу сполученням Смородине - Ворожба. За попередніми даними, серед пасажирів і залізничників ніхто не постраждав - людей оперативно евакуювали.

Того ж дня російські окупанти завдали удару дроном по приміському поїзду у Харківській області. Постраждали машиніст та його помічник.

Крім того, 12 березня росіяни завдали ударів по залізничних станціях та інфраструктурі у Сумській області. Унаслідок атаки було пошкоджено тепловози, а також окремі ділянки колій.

Усі ці інциденти свідчать про системні спроби Росії порушити цивільну логістику та роботу залізниці у прикордонному регіоні.