ua en ru
Пн, 17 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

"Інтерпайп" має усі передумови для досягнення глобального масштабу, - CEO

Україна, Понеділок 17 листопада 2025 15:10
UA EN RU
"Інтерпайп" має усі передумови для досягнення глобального масштабу, - CEO Фото: генеральний директор Лука Занотті (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

Українська промислова компанія "Інтерпайп" має усі передумови для масштабування у глобальному вимірі та стати по-справжньому міжнародною.

Таку думку висловив генеральний директор Лука Занотті під час свого виступу на Саміті СЕО, організованому виданням "Форбс-Україна", пише РБК-Україна.

За його словами, упродовж останніх 10 років «Інтерпайп» здійснив разючу трансформацію із диверсифікації ринків збуту. Наразі його продукція постачається більш ніж у 80 країн із фокусом на Європу, Північну Америку та Близький Схід.

"З точки зору бізнесу компанія є дуже успішною, моє завдання - зробити її більш міжнародною", - розповів топменеджер.

На думку Луки Занотті, досягнення глобального рівня схоже на перехід у Вищу лігу.

"Перед нами стоять два пріоритетні завдання: вийти на ринки, на яких ми ще не присутні, наприклад, країни Латинської Америки, Канада, та завершити формування продуктової лінійки. Це дозволить нам конкурувати із міжнародними гігантами у цій лізі", - наголосив CEO, додавши, що потреби клієнтів мають бути завжди у центрі уваги.

Генеральний директор також підкреслив, що стійкість, підприємливість та гнучкість - це ті риси, які відрізняють "Інтерпайп" від інших, а здатність людей працювати в Нікополі під щоденними обстрілами по-справжньому вражає.

Як повідомлялось раніше, українська промислова компанія "Інтерпайп" додала до власної лінійки різьбових з’єднань UPJ нову розробку - напівпреміальне рішення UPJ-QR "Quick Run".

Крім цього "Інтертайп" планує розширити свій продуктовий портфель такими нішевими продуктами, як труби для атомної генерації та труби для буріння нафти і газу в умовах кислого середовища.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бізнес
Новини
Україна першою отримає SAMP-T нового покоління з поліпшеними характеристиками, - Макрон
Україна першою отримає SAMP-T нового покоління з поліпшеними характеристиками, - Макрон
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського