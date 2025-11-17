ua en ru
"Интерпайп" имеет все предпосылки для достижения глобального масштаба, - CEO

Украина, Понедельник 17 ноября 2025 15:10
UA EN RU
"Интерпайп" имеет все предпосылки для достижения глобального масштаба, - CEO Фото: генеральный директор Лука Занотти (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Украинская промышленная компания "Интерпайп" имеет все предпосылки для масштабирования в глобальном измерении и стать по-настоящему международной.

Такое мнение высказал генеральный директор Лука Занотти во время своего выступления на Саммите СЕО, организованном изданием "Форбс-Украина", пишет РБК-Украина.

По его словам, за последние 10 лет "Интерпайп" осуществил поразительную трансформацию по диверсификации рынков сбыта. Сейчас его продукция поставляется более чем в 80 стран с фокусом на Европу, Северную Америку и Ближний Восток.

"С точки зрения бизнеса компания очень успешна, моя задача - сделать ее более международной", - рассказал топ-менеджер.

По мнению Луки Занотти, достижение глобального уровня сродни переходу в Высшую лигу.

"Перед нами стоят две приоритетные задачи: выйти на рынки, на которых мы еще не присутствуем, например, страны Латинской Америки, Канада, и завершить формирование продуктовой линейки. Это позволит нам конкурировать с международными гигантами в этой лиге", - подчеркнул CEO, добавив, что потребности клиентов должны быть всегда в центре внимания.

Генеральный директор также подчеркнул, что устойчивость, предприимчивость и гибкость - это те черты, которые отличают "Интерпайп" от других, а способность людей работать в Никополе под ежедневными обстрелами по-настоящему впечатляет.

Как сообщалось ранее, украинская промышленная компания "Интерпайп" добавила к собственной линейке резьбовых соединений UPJ новую разработку - полупремиальное решение UPJ-QR "Quick Run".

Кроме этого "Интертайп" планирует расширить свой продуктовый портфель такими нишевыми продуктами, как трубы для атомной генерации и трубы для бурения нефти и газа в условиях кислой среды.

