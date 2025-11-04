ua en ru
Нове різьбове з'єднання "Інтерпайпу" вже успішно використовується на газових родовищах України

Вівторок 04 листопада 2025 15:18
UA EN RU
Нове різьбове з'єднання "Інтерпайпу" вже успішно використовується на газових родовищах України Фото: розбробка "Інтерпайпу" для нафтогазових свердловин (пресслужба)
Автор: Сергій Новіков

Українська промислова компанія "Інтерпайп" додала до власної лінійки різьбових з’єднань UPJ нову розробку - напівпреміальне рішення UPJ-QR "Quick Run".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії.

Згідно з повідомленням, з'єднання UPJ-QR спеціально призначене для труб великих діаметрів, а його конструкція значно полегшує і пришвидшує збірку трубних колон під час спуску у нафтогазову свердловину.

UPJ-QR розраховане на використання в якості поверхневих та проміжних обсадних колон у нафтогазових свердловинах і є покращеною альтернативою "традиційній" різьбі АРІ Buttress.

"Трубні колони зі з'єднанням UPJ-QR вже використовуються на газоконденсатному родовищі в Україні. Підвищена швидкість спуску таких колон була підтверджена на місці - повна збірка з’єднання на трубі діаметру 339,7 мм потребувала 4-5 обертів і зайняла всього 20 секунд. Для порівняння в аналогічних умовах для згвинчування колони з різьбою Buttress потрібно щонайменше 10-15 обертів та кілька хвилин", - говориться у повідомленні.

Юрій Курацапов, начальник відділу технічного супроводу продажів та польового сервісу "Інтерпайп" зазначив, що рушійною силою для нових розробок компанії часто є бажання вирішити проблему, з якою стикаються клієнти.

"Цього разу ми зосередилися на складнощах зі збіркою нафтогазових колон на великих діаметрах, а саме - перекосу під час посадки труби. Нове з'єднання UPJ-QR має ширший крок витків та більший конусний нахил профілю різьби. Така конструкція забезпечує легку посадку, високу стійкість до перекосів під час згвинчування та підвищену міцність з’єднання", - пояснив він.

В "Інтерпайпі" також повідомили, що компанія вже понад 10 років розробляє преміальні різьбові рішення для енергетичного ринку.

Лінійка преміальних та напівпреміальних трубних з’єднань UPJ вже завоювала постійних клієнтів як в Україні, так і закордоном, зокрема на Близькому Сході, Середній Азії, Північній та Південній Америці.

